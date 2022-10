SPELARBETYG: Blomqvist bäst mot Spanien

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Rebecka Blomqvist

UT 62. Stark redan från start. Visade sig spelbar och var tydlig med att hon hela tiden ville ha boll. Hade fina löpningar, något som även låg bakom hennes öppningsmål. Hon var med i anfallet med Asllani och kunde peta in bollen bakom Spaniens målvakt.

Fridolina Rolfö

UT 62. Otroligt aktiv i Sveriges anfallsspel, samarbetade fint med Amanda Nildén på vänsterkanten. Var stark i duellspelet och gjorde sin spelare - Oihane Hernández hade inte en chans. Rolfös vackra pass till Asllani var också det som låg bakom öppningsmålet.

Johanna Rytting Kaneryd

Var kreativ på högerkanten kom ofta runt för att hitta till medspelare i straffområdet. Hade en hel del fina löpningar och kunde göra sin spelare. Visade prov på det Gerhardsson har efterfrågat i en mot en spelet.

Kosovare Asllani

UT 73. Ordnade men brände en del frisparkar. Var pigg i anfallsspelet och stökade till det en del framför det spanska försvaret. Kombinerade fint med Johanna Rytting Kaneryd och lyfte blicken vackert när hon spelade fram till Blomqvists mål.

Elin Rubensson

UT 73. Var stabil på mittfältet men det är svårt att fylla Caroline Segers skor. Rubensson hade i sin roll behövt sticka ut mer och ta över styrningen. Stod dock inte för några större misstag - stark tvåa.

Hanna Bennison

UT 90. Såg stundtals stressad ut i presspelet - hade dock mått bra av att ha någon som styrde henne på planen. Stod inte för några större misstag, klart godkänd insats.

Amanda Nildén

UT 62. Var stabil på mittfältet och var följsam i defensiven. Pigg på vänsterkanten när hon kombinerade med Rolfö.

Zecira Musovic

Ställdes på en del prov men visade på att hon kunde klara av uppgiften. Även om det vid flera tillfällen såg svajigt ut i den första halvleken. Hamnade fel vid vissa tillfällen men kom undan och lyckades hålla bollen utanför nätet inledningvis. Hade även tre viktiga räddningar i den andra halvleken och en otrolig fotparad - men släppte in ett mål i slutminuterna.

Amanda Ilestedt

Som ett kollektiv svajade backlinjen en hel del - Ilestedt hade tufft med passningsspelet men var följsam. Hade dock behövt vara på motståndarna mer upp i ryggen och släppte förbi dem lite för enkelt.

Magdalena Eriksson

Hade det aningen tufft i defensiven. Missade både markeringen på den andra stolpen när bollen precis gick utanför och sedan markeringen på den spanska spelaren när Blågult kom undan med blotta förskräckelsen.

Linda Sembrant

Var inledningsvis bäst i defensiven men när Marta Cardona gjorde mål var både hon och Eriksson på den bollen - och missar markeringen. Utöver den aktionen var Sembrant stabil och försökte styra i backlinjen.

Sofia Jakobsson

IN 62. Var svag i duellspelet som ledde till Spaniens kvittering. Visade dock sig fri i anfallsspelet att hon ville ha boll, men fick inga.

Stina Blackstenius

IN 62. Hann inte göra något vidare intryck. Spanien styrde spelet i den andra halvleken.

Jonna Andersson

IN 62. Gjorde inte något vidare intryck förutom när hon rensade bort bollen. Stod inte för några större misstag.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Lina Hurtig (IN 73), Julia Zigiotti Olme (IN 73), Nathalie Björn (IN 90).