SPELARBETYG: De stack ut i Sveriges 3-0-seger

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd





-





Sebastian Nanasi

UT 83. Fick för första gången chansen från start i Jon Dahl Tomassons landslag. Då tog han chansen och gjorde två mål. Bra avslut till 1-0 och det var bra tajming då Sverige hade varit pressat. Bra löpning och kyligt avslut till 2-0. Var på väg att få en assist när Kulusevski var nära att göra 3-0.





Dejan Kulusevski

Var väldigt involverad. Var nära att göra 3-0 efter att ha dribblat förbi två motståndare i straffområdet och dragit iväg ett hårt skott som målvakten räddade till hörna. Hade en bra genomskärare till Gyökeres som fick bra läge och sköt. Bra prestation när han assisterade till 3-0. Bra läge att göra 4-0.



Ett mål och en assist. Bra framspelning till Nanasis 2-0-mål. Forwarden var sugen på att göra ett mål och till slut kom det när han gjorde 3-0.

Gabriel Gudmundsson

Mittbacken fick möjlighet att vara offensiv och gjorde det bra. Ordnade hörnan som gav 1-0 och var inblandad i mycket framåt. Gav bort en farlig kontring för Estland precis innan paus.

Ken Sema

Bra insats på vänsterkanten. Bra inlägg till Gyökeres i början av andra halvlek. Sedan bra förarbete till 3-0-målet när han kom runt på kanten och hittade Kulusevski. Hade också ett bra skott som målvakten lämnade retur på och Nanasi var nära att göra 4-0.



Anton Salétros

UT 83. Hade precis som hela laget en tuff start på matchen. Spelade upp sig och var bra i andra halvlek. Samlade ofta upp bollar som han sedan fördelade. Lugn och klok.

Yasin Ayari

UT 89. Tuff första halvlek, men spelade upp sig och var bra i andra. Hade en bra löpning och var nära att bli fri efter en lång genomskärare av Gudmundsson. Hade flera snabba och korta och bra passningar framåt i banan så att laget kunde kontra och såra. Bra inlägg till Kulusevski som borde ha gjort 4-0.





Niclas Eliasson

IN 25. Visade upp pigga ben när han byttes in och var inblandad i förarbetet till 2-0. Men lyckades inte alltid slå ut sin gubbe eller få till bra inspel.

Viktor Johansson

Målvakten hade inte mycket att göra.

Emil Krafth

Hade precis som hela laget en tuff start på matchen. När Douglas utgick skiftade Krafth från wing till höger mittback. Var stabil utan att glänsa. Fysisk. En bra öppnade passning till Gyökeres i första halvlek.

Alex Douglas

UT 25. Såg svajig ut under den korta tid han spelade. Mittbacken slarvade bort bollen och tvingades ta ett gult kort efter en kvart. Nära underkänt.

Isak Hien

Hamnade tidigt snett i en duell och drog på sig ett gult kort, och kort därefter var han nära att ge bort ett friläge. Mittbacken stod också för flera märkliga felpassningar, men samtidigt assisten till 1-0-målet. Svag tvåa.





-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Hugo Larsson (IN 83), Hugo Bolin (IN 83), Daniel Svensson (IN 89)