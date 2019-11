SPELARBETYG: De tog chansen inför EM - Svanberg bäst i debuten

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Mattias Svanberg

Bäst i Sverige. Fick inte riktigt till det under inledningen av matchen, men växte med tiden och var involverad i en hel del framåt. Dunkade in ett långskott till 2-0. Slog hörnan som Guidetti nickade in till 3-0. Bra landslagsdebut.

Muamer Tankovic

Spelade till vänster på mittfältet. Försökte skapa saker och var rörlig. Kom till en del inlägg och avslut. En bra insats av den Serie A-ryktade Hammarby-spelaren.

Kristoffer Nordfeldt

Hade inte mycket att göra, men var vaken när det behövdes. Stod för en jättefin räddning i den 25:e minuten när Färöarna fick ett gyllene läge att göra 1-1.

Kristoffer Olsson

Mycket av spelet gick genom den centrale mittfältaren. Styrde och ställde, och var säker med bollen. Glänste inte som han gjort i de senaste landskamperna, men var stabil.

Alexander Isak

Forwarden var pigg och rörlig. Det syntes att han försökte ta för sig. Stod för en del fina dribblingar och var nära att sätta 2-0 i början av andra halvleken, men kom aldrig riktigt loss och det där sista lilla saknades.

Sebastian Andersson

UT 65. Forwarden var i princip osynlig fram till den 29:e minuten, då han säkert nickade in 1-0 till Sverige. Ett klassavslut. Var inte involverad i särskilt mycket efter målet.

Marcus Danielson

Fick spela högerback, och det märktes att han inte är någon ytterback. Men var säker med boll och slog inlägget som gav 1-0. Tappade markering totalt i den 25:e minuten, vilket kunde ha kostat ett baklängesmål. Svajade även till någon gång i andra halvlek.

Pontus Jansson

Mittlåset testades inte något nämnvärt, men Jansson var stabil. Spelade som vanligt med pondus. Försökte sätta igång anfall och dra upp tempo.

Filip Helander

Ingen av mittbackens större insatser i karriären. Ställdes inte på för många stora prov. Missbedömde en långboll i den andra halvleken och det kunde ha lett till ett baklängesmål.

Riccardo Gagliolo

Nej, det ville sig inte alls i landslagsdebuten för svensk-italienaren. Vänsterbacken var inte riktigt vän med bollen den här kvällen. Slog bort en rad passningar och inlägg, och hade något totalt misslyckat skottförsök. Stärkte inte sina aktier inför EM.

Ken Sema

UT 65. Yttermittfältaren var en av många spelare som skulle visa upp sig inför EM till sommaren. Men det här blev ingen vidare kväll för Sema. Fick inte alltid till mottagningar och bollkontakterna. Hotade för lite.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Dejan Kulusevski (IN 65), John Guidetti (IN 65)