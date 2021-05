SPELARBETYG: De tog chansen inför EM - en spelare stack ut

5 - Världsklass

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

Emil Forsberg

UT 66. Bäst på planen. Hade mycket boll, var kreativ och hade ett fint driv. Stod för förarbetet till 1-0-målet där han snyggt hittade Svanberg som assisterade till Quaison. Spelade fint fram Berg till straffen.

Mattias Svanberg

UT 77. Bra insats. Fin assist till Quaisons 1-0-mål. Hittade bra ytor och hade bra kemi med Forsberg.



Robin Quaison

UT 84. Målskytt. Gjorde 1-0 och det efter att ha hittat en fin yta innan han blev fri och avslutet var säkert. Gjorde en bra löpning och öppnade yta innan straffen som det blev 2-0 på.

Joakim Nilsson

Reserven såg bra ut. Stoppade en farlig kontring i den 22:a minuten och det ledde till slut fram till Sveriges 1-0-mål. Svag i en duell tidigt i andra halvlek och då räddades han av mittbackskollegan Danielson. Men gjorde annars en gedigen insats och var bäst i backlinjen.

Viktor Claesson

UT 77. En stabil insats utan att glänsa. Bra arbetsinsats, men hade svårt att skapa lägen.

Sebastian Larsson

UT 66. Målskytt på straff. Gjorde ett bra jobb på mitten, men blandade och gav en del i passningsspelet.



Marcus Berg

UT 66. Fixade straffen till 2-0 efter en bra djupledslöpning. Fin defensiv insats och satte hög och bra press på motståndarna.

Robin Olsen

Målvakten hade väldigt lite att göra, då Finland skapade lite framåt. Det dröjde egentligen till den 83:e minuten innan Olsen tvingades till en aktion och då gjorde han en vass räddning.

Emil Krafth

En stabil insats av högerbacken. Kunde fylla på en hel del framåt eftersom Finland låg lågt.

Pierre Bengtsson

Vänsterbacken är inkallad som reserv över den här matchen och gjorde en godkänd insats. Pålitlige Bengtsson var okej defensivt och följde med upp i anfallen.

Ken Sema

IN 66. Yttern var rörlig efter att ha bytts in. Finland tog dock över kommandot mot slutet av matchen och Sverige uträttade inte mycket offensivt efter de tre bytena i 66:e minuten.

Jordan Larsson

IN 66. Forwarden kom in med energi och löpte mycket. Syns tydligt att han vill visa upp sig.

Jens Cajuste

IN 66. Mittfältaren klev in med ett lugn och var säker i passningsspelet.

Marcus Danielson

Svag tvåa. Gav inte Janne Andersson beskedet förbundskaptenen ville ha i ett läge med flera mittbackar som har skadebekymmer. Stark i luften och stod för en viktig brytning tidigt in i andra halvlek men inte alls lika klockren i passningsspelet som han brukar vara. Slarvade i en rad lägen.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Dejan Kulusevski (IN 77), Gustav Svensson (IN 77), Alexander Isak (IN 84)