SPELARBETYG: De var bäst i Sveriges 3-0-seger

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Dejan Kulusevski

Var väldigt involverad i anfallsspelet. Byggde upp anfallet innan 2-0 och sedan en fin löpning in i straffområdet och assist till 3-0. Bra insats mot ett svagt motstånd. Stark trea.



Alexander Isak

UT 79. Var en av de avgörande spelarna. Fint avslut när han gjorde 2-0. Sedan en väldigt fin passning till Kulusevski som assisterade till 3-0. Bra insats mot ett svagt motstånd. Stark trea.



Viktor Gyökeres

UT 79. Fortsätter att göra mål. Gjorde både 1-0 och 3-0. Vid 1-0 drog han upp anfallet själv och höll sig sedan framme på retur efter Semas avslut. Vid 3-0 blev han serverad av Kulusevski efter ett vackert anfall. Bra insats mot ett svagt motstånd. Stark trea.

Viktor Johansson

Målvakten hade inte mycket att göra, men räddade ett friläge efter en timmes spel. Fick hålla nollan han förtjänade i Baku.

Anton Salétros

UT 84. Pigg start med en bra löpning in i straffområdet i den andra minuten och la fint upp för Gyökeres som var nära att göra 1-0. Bra arbetsinsats och fick ta ett defensivt ansvar när Ayari var offensiv.



Jens Cajuste

IN 63. Kom in och var aktiv. Nästan direkt tog han en bra löpning och drog iväg ett hårt och lurigt skott utanför straffområdet. Stark tvåa.

Alex Douglas

Mittbacken gjorde det helt okej, men kändes inte helt bekväm i alla dueller.

Sebastian Nanasi

IN 63. Aktiv direkt när han klev in. Stod bland annat för ett fint instick in i straffområdet som inte utnyttjades. Kändes het. Stark tvåa.

Isak Hien

Bjöd Estland på ett drömläge i den 13:e minuten. Men mittbacken spelade upp sig därefter och gjorde en stabil insats.

Yasin Ayari

UT 63. Kvick och ville ha mycket boll. Fick det också, men utan att få till någon riktig slutprodukt. Hade ett bra skott utanför straffområdet i första halvlek som målvakten styrde till hörna. Tappade boll i farligt läge, i andra halvlek, så att Estland fick ett friläge från halva plan.

Gabriel Gudmundsson

Spelade som en av tre mittbackar. Skötte sig defensivt och gjorde inget större väsen av sig framåt/med boll, bortsett ett bra långskott i 70:e minuten.

Niclas Eliasson

Var pigg offensivt på så vis att han hela tiden utmanade. Men alla inspel landade inte rätt. Slutprodukten saknades helt enkelt. Tappade bort ”sin” gubbe defensivt efter drygt 20 minuter, vilket kunde slutat i ett baklängesmål.

Ken Sema

UT 63. Borde nog ha gjort 1-0 innan Gyökeres satte det målet men var delaktig i förarbetet till 2-0. Wingbacken saknade lite spets offensivt.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Gustaf Nilsson (IN 79), Anthony Elanga (IN 79), Lucas Bergvall (IN 84)