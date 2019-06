SPELARBETYG: De var bäst i Sveriges premiärseger

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

Caroline Seger

Ägde mitten direkt från start. Bra första halvlek. Bra i presspelet och klev in framför motståndare och vann bollar. Bra också i passningsspelet och slog ut lagdelar. Inte lika bra i andra halvlek.

Hanna Glas

Fyllde på bra på högerkanten. Ville och vågade och tog många bra löpningar. Bra också i passningsspel i djupet.

Fridolina Rolfö

UT 66. Hotade några gånger och tog sig förbi motståndare, men det ville sig inte i de avgörande situationerna. Hade ett väldigt bra inlägg längs marken till Blackstenius.

Hedvig Lindahl

Hade inte mycket att göra. Startade en bra kontring som det var nära att bli mål på efter 16 minuter när hon hittade Glas som hittade vidare till Rolfö.

Nilla Fischer

Styrde sitt försvar, men sattes inte på några defensiva prov. Bra och lugnt passningsspel. Nära att nicka in 1-0 i den första halvleken men Endler gjorde en jätteräddning.

Linda Sembrant

Sattes inte på några defensiva prov. Blandade och gav i passningsspelet.

Magdalena Eriksson

Hade kunnat fylla på mer i offensiven mot ett lågt Chile. Men offensiv ytterback är inte Erikssons riktiga position. Stabil defensivt.

Kosovare Asllani

Matchhjälte. Bollen dök upp och avslutet var vasst. Hade innan det en jobbig match. Hittade ytor mellan Chiles backar och mittfältare men efter det hände det inte mycket. Bra inlägg till Blackstenius i slutet av första halvlek. Kunde ha tagit fler djupledslöpningar bakom Blackstenius. Växte efter målet och hade en bra framspelning till Jakobsson som sköt över och var med i förarbetet till andra målet.

Elin Rubensson

UT 81. Det hände inte så mycket. Sprang mycket i tomma intet. En bra spelvändning i slutet av första halvlek ut till Rolfö som skapade en farlig chans. Borde kunnat använt sig mer av ett hotande passningsspel.

Sofia Jakobsson

Fick chansen för att Gerhardsson ville ha djupledshot mot Chiles vänsterback, men de gångerna Sverige hotade på högerkanten så var det högerbacken Glas som tog sig fram. Stoppades i de avgörande lägena och blev inget hot.

Stina Blackstenius

UT 66. Det här var inte Blackstenius match. Hade svårt att hota och komma till målchanser. Var nära att hinna fram till Rolfös inlägg längs marken i förtsta halvlek, men kom lite sent.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Lina Hurtig (IN 66), Anna Anvegård (IN 66), Madelen Janogy (IN 81).