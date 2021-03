SPELARBETYG: De var bäst i Sveriges seger mot Georgien

5 - Världsklass

Kristoffer Nordfeldt

Vilken insats i förstemålvakten Robin Olsens frånvaro! Behövde inte agera vid jättemånga tillfällen, men han stod verkligen pall när det krävdes. Räddade ett friläge efter en kvarts spel och gjorde en matchavgörande dunderräddning med tio minuter kvar.

Zlatan Ibrahimovic

UT 83. Det var väldigt tydligt att 39-åringen ville mycket i sin blågula comeback. Bjöd på en läcker assist vid 1-0, när han tog ner bollen på bröstet och sen med ”ögon i nacken” spelade inåt och bakåt till målskytten Claesson. Forwarden kunde dock ha fått till bättre avslut på de chanser han fick framför mål.

Alexander Isak

Inga mål eller assist, men Isak gjorde stort avtryck ute på planen. Tog viktiga löpningar i djupled som öppnade upp framåt och flera långa löpningar hemåt, då han vann boll. Var ytterst nära att stänka in 1-0 på volley i 25:e minuten.

Viktor Claesson

UT 73. Spelade till vänster på mittfältet och visade sin klass i framför allt två aktioner. I 25:e minuten tog han en fin löpning in i straffområdet och serverade Alexander Isak med en läcker hemåtnick, och därefter satte han 1-0 på ett påpassligt sätt efter pass från Zlatan.

Sebastian Larsson

Stark tvåa. Opererade över stora ytor och man vet vad man får av Larsson: en otrolig arbetsinsats. Stoppade ett farligt kontringsläge för Georgien tidigt. Bra inspel i straffområdet som till slut ledde fram till jättechans för Isak i första halvlek.

Mikael Lustig

UT 83. En helt okej insats från högerbacken. Fick bort bollen när en georgier bara hade att raka in 1-0 i öppet mål i den 26:e minuten och stod för ett fint inspel till Zlatan vid 1-0-målet. Samtidigt förlorade han några dueller när Sverige anföll.

Victor Nilsson Lindelöf

Brukar alltid hålla en hög nivå i landslaget, men det här var inte en av mittbackens bättre matcher i Blågult. Inledde svagt och bjöd Georgien på två kontringar. Gav bort bollen även vid något tillfälle i andra halvlek.

Filip Helander

Stabil. Mittbacken var stark och ofta steget före sina motståndare i närkamperna. Stod för en viktig brytning i samband med en Georgien-kontring efter 20 minuters spel.

Ludwig Augustinsson

Vänsterbacken försökte fylla på framåt men han lyckades inte hitta in med särskilt många vassa inspel. Gjorde vad han skulle defensivt.

Dejan Kulusevski

Högeryttern lägger alltid ner ett hårt jobb på planen, så även den här gången. Hade ett bra samspel med forwardsparet vid några tillfällen (men för sällan?) och Kulusevski var nära att göra 1-0 efter en kvart. Precis innan det tappade han dock boll på ett sätt som gjorde att Georgien fick till ett friläge.

Kristoffer Olsson

UT 68. En svag tvåa. Var involverad i mycket framåt men blandade och gav. Slarvade i alldeles för stor utsträckning och blev av med en hel del boll. Ibland steget efter i duellspelet. Den centrale mittfältaren kan mycket bättre och hade behövt leverera mer mot ett sådant här motstånd.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Emil Forsberg (IN 73) Mattias Svanberg (IN 73), Albin Ekdal (IN 68, UT 73), Emil Krafth (IN 83), Robin Quaison (IN 83)