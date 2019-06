SPELARBETYG: De var bäst i Sveriges storseger mot Thailand

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Caroline Seger

UT 68. Bra i presspelet och klev ofta framför motståndaren och tog bollen. Bra med bollen när det fanns tid och det fanns det oftast, men var några gånger lite svajig när det blev snabb press.

Fridolina Rolfö

UT 45. Matchens prestation vid 3-0. Vänsterslägga rakt upp i krysset. Blandade hög klass med enkla misstag. Slog inlägget till Lina Hurtig som nickade så att det blev retur innan 2-0-målet. Gick av efter första halvlek.

Anna Anvegård

UT 77. Var smart och visade upp sitt fina spelsinne och la flera gånger upp för sina lagkamrater. Vårdade bollen bra. Kunde ha fått en assist när hon tog sig förbi en motståndare i straffområdet och spelade snett bakåt till Asllani som fick jätteläge, men missade.

Hedvig Lindahl

Hade inte mycket att göra. Hennes lugnaste match i karriären fram till sista minuterna när Thailand fick ett friläge och gjorde mål. Svagt ingripande vid målet.

Nilla Fischer

Var stabil och ville vara delaktig i passningsspelet. Oftast var det bra, men slog bort en passning i första halvlek där Thailand fick en farlig kontring.

Magdalena Eriksson

Bra defensiv. Bra vänsterfot. Fin hörna som Hurtig borde ha nickat in i mål. Men fick ändå en assist när hon slog in ett vasst vänsterinlägg som Hurtig nickade in.

Hanna Glas

Kom med upp bra längs kanten men fick sällan utdelning. Bollen stannade flera gånger på någon motståndare på vägen.

Kosovare Asllani

Gjorde 2-0-målet efter en kvick och teknisk prestation. Spelstilen passade bra mot ett svagt försvarande Thailand. Hade flera fina lägen, både i avslut och lägen att sätta sina kompisar i bra positioner, men det ville sig inte riktigt. Två fina lägen, först efter en bra pass av Anvegård och sedan efter inlägg av Rolfö. Sköt utanför båda gångerna.

Lina Hurtig

Målskytt. Pigg inledning, men försvann. Blandade och gav. Bra nick som det blev retur på innan Asllani gjorde 2-0. Borde ha gjort det bättre när hon nickade Magdalena Erikssons hörna utanför i början av andra halvlek. Tog revansch lite senare och nickade in Erikssons fina vänsterinlägg.

Elin Rubensson

Målskytt på straff. Slog frisparken som det blev 1-0 på. Sprang mycket och hade en del boll, men sökte sig sällan rakt mot mål för att hota.

Madelen Janogy

IN 46. När att bli målskytt direkt. Ville hela tiden framåt och rakt mot mål. Träffade Schough efter ett farligt skott som nog hade gått in annars.

Linda Sembrant

Stark, beslutsam och skicklig när hon nickade in 1-0. Sattes på prov flera gånger och fick problem varje gång det blev en mot en mot snabba Kanjana Sung-Ngoen. Hängde inte med vid Thailands mål.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Olivia Schough (IN 68), Mimmi Larsson (IN 77)