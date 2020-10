SPELARBETYG: De var bäst när Sverige blev klart för EM

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Caroline Seger

Det tog en kvart sedan tog Seger över det centrala mittfältet. Bra i presspelet och också bra och smart i passningsspelet. En ledare.

Olivia Schough

UT 90. Målskytt. Och vilket mål sen. Genombrottet och avslutet höll hög klass och tog Sverige till EM. Stark insats både offensivt och defensivt.

Magdalena Eriksson

Släppte inget förbi sig. Bra spelförståelse och stark. Också bra i passningsspelet.

Hanna Glas

UT 81. Mycket fokus på det defensiva och hade stenkoll koll på Jonsdottir som inte kom någonstans.

Linda Sembrant

Stark och resolut. Bra i duellerna och vann det mesta. Bra samarbete med Eriksson.

Jonna Andersson

Bra i defensiven och hade full koll på sin kant. Kom med upp fint några gånger.

Kosovare Asllani

Var klok och hittade bra ytor mellan Islands backar och mittfältare. Fick ta mycket stryk.



Anna Anvegård

UT 69. Bra och viktig i det felvända spelet. Tog in många bollar så att Sverige kunde etablera anfall. Stark insats i defensiven. Hotade dock inte så mycket på egen hand, som vi sett i tidigare matcher.





Jennifer Falk

Hade inte jättemycket att göra, men gjorde det bra på hon skulle. Fick några inlägg mot sig som hon kom ut bra på. Lugn och bra med fötter.

Nathalie Björn

Hade tufft i början av matchen när Island öppnade starkt. Men spelade upp sig. En del vassa passningar som slog ut lagdelar, men blandade och gav lite för mycket.

Sofia Jakobsson

Målskytt. Var vaken och höll sig framme när Island slarvade. Hade annars en del problem i det felvända spelet i början av matchen. Växte i andra halvlek och kom då bättre med i offensiven och utmanade.

-

Spelade för kort för att betygsättas: Stina Blackstenius (IN 69), Amanda Ilestedt (IN 81), Julia Zigiotti Olme (IN 90)