SPELARBETYG: De var bäst när Sverige slog Skottland

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Nilla Fischer

UT 58. Bra i passningsspelet och slog ofta ut motståndarens lagdelar. Trivs när Sverige har mest boll. Sattes på prov en gång och fick då problem i en djupledslöpning hemåt.



Emma Berglund

Var självklar. Högt och bra presspel flera gånger. Bra i passningsspelet.



Emma Kullberg

Bra insats. Snabb och följsam. Stabil i passningsspelet.



Filippa Angeldahl

UT 70. Blandade och gav - men när det funkade så blev det ofta farligt. Många slarviga passningar i början av matchen, men spelade upp sig. På plussidan: bra passning till Blomqvist innan Anvegård träffade ribban, bra skott utanför straffområdet, vass genomskärare till Rytting Kaneryd.

ANNONS

Johanna Rytting Kaneryd

IN 46. Hoppade in i halvtid. Började med att göra det ingen gjorde på hela första halvleken. Hamnade i en mot en, utmanade och tog sig förbi och in i straffområdet och satte Rubensson i bra läge. Var hela tiden kreativ, tog initiativ och hade mod. Borde ha gjort mål efter fin djupledslöpning där hon sedan vände bort en försvarare och målvakten, fick öppet mål men sköt utanför

Jennifer Falk

Sattes inte på några större prov. Läste spelet bra när det behövdes och kom ut och avstyrde.

Filippa Curmark

Kämpade och slet på det centrala mittfältet. Bra i presspelet. Kan bättre i spelet med boll.



Rebecka Blomqvist

UT 88. Bra djupledslöpningar i första halvlek. Var inblandad innan Anvegård träffade ribban. Bra presspel också. Försvann i andra halvlek.



Madelen Janogy

UT 45. Bra i presspelet och bröt flera skotska anfallsförsök. Inte lika vass i offensiven och med bollen. Nära att göra 1-0, men bollen räddades på mållinjen. Såg ut att ha ont och klev av efter den första halvleken.

ANNONS

Elin Rubensson

Bra på att läsa spelet. Hade nåda bra passningar i djupet, bland annat till Blomqvist och Rytting Kaneryd.

Magdalena Eriksson

IN 58. Hoppade in och var säker. Matade fint ut bollar till vänsterkanten. Satte in bollen till Rolfö vid 1-0 och till Jakobsson vid 2-0.

Anna Anvegård

UT 70. Hade svårt att få till det. Hade en träff i ribban och en klack som var lurig. Men såg ut att sakna tempo.

Olivia Schough

UT 70. Fick inte till det i offensiven. Slog bort många passningar, tvekade i en mot en-lägen och hade flera misslyckade hörnor.



Spelade för kort tid för att betygsättas: Sofia Jakobsson (IN 70), Hanna Bennison (IN 70), Fridolina Rolfö (IN 70), Lina Hurtig (IN 88)