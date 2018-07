SPELARBETYG: Duo underkänd - Lindelöf bäst i Blågult

5 - Mästerlig

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

Ingen.

Victor Nilsson Lindelöf

Visade hög klass igen. Bra i press- och duellspel. Lugn. Fina fötter och vågade driva upp själv. Bäst i Sverige.

Andreas Granqvist

Bra insats av Granen. Kämpade, slet, var stark och vann många dueller. Härlig vilja när han hann tillbaka efter Olsens frilägesräddniång och kastade sig och räddade Sterlings läge efter friläget.

Robin Olsen

Kunde inte göra mycket på målen. Var annars bra och räddade kvar Sverige i matchen, bland annat när han tog Sterlings friläge.

Viktor Claesson

En av få som klarade av att ta sig framåt och skapa, som direkt efter Englands 2-0-mål, men där Pickford gjorde en jätteräddning, och när han sedan slog en rak bra passning till Guidetti som hittade Berg. Kämpade och slet och tog sig framåt.

Ludwig Augustinsson

Jobbig match mot England som ville ha boll längs kanterna. Klarade sig helt okej. Bra inlägg till Berg vid nicken som var nära 1-1.

Sebastian Larsson

Tuff match mot Englands tre centrala mittfältare. Men kämpade, vann en del boll, tog kampen och hade bra vilja.

Albin Ekdal

Tuff match mot Englands tre centrala mittfältare. Hann ibland inte fram i markering. Gjorde det ändå okej, men det här var Ekdals svagaste insats i VM.

Ola Toivonen

UT 65. Ingen enkel uppgift mot tre mittbackar och när det mesta av spelet var på Sveriges planhalva. Men bra defensiv insats och var inblandad i några bra chanser framåt, som när Claesson fick ett jätteläge att göra 1-2.

Marcus Berg

Det vill sig inte i avsluten. Hade bra chanser i den här matchen också. Bland annat superchansen i början av andra halvlek med bra nick, men fin räddning av Pickford. Fick ta ett stort defensivt ansvar för att stänga av att England kunde spela upp bollen på sitt centrala mittfält.

Martin Olsson

IN 65. Kom in och kämpade och slet på vänsterkanten. Visade vilja men uträttade inte jättemycket.

John Guidetti

IN 65. Kom in och var nära att få en assist när han fint hittade in till Berg som dock missade.

Emil Krafth

UT 85. Fick starta när Lustig var avstängd. Hade problem och det gick lite för fort och han hade problem med tempot. Tappade makering på Englands 2-0-mål.

Emil Forsberg

UT 65. Kom inte rätt i matchen. Hamnade ofta på mellanhand. Framåt hände ingenting. Var närmast Maguire och förlorade duellen när England gjorde 1-0 på hörna. Gick på halvfart när han kunde pressat vid inlägget som ledde till 2-0. Byttes ut efter 65 minuter.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Pontus Jansson (IN 85).