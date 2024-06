SPELARBETYG: Få glädjeämnen i Sveriges förlust

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Alexander Isak

IN 46. Bara hans närvaro såg ut att skapa bekymmer för Serbien. Var inte långt ifrån att skjuta in 1-1 i 59:e minuten. Borde haft straff i 75:e minuten? Gav Holm ett jätteläge i 81:a minuten. Forwarden var bäst i Sverige på nytt.

Anton Salétros

Salétros och Krafth gick på samma spelare vid 0-1 och därför blev målskytten helt fri. Har fått ett stort förtroende av Tomasson och startade igen. Blandade och gav. Jättefin passning till Isak i andra halvlek som ville ha straff. Stark tvåa.

Robin Olsen



Målvakten kan inte direkt lastas för något av målen.

Emil Krafth

Misslyckades, tillsammans med Salétros, att plocka upp Milinkovic-Savic vid 1-0 och hängde inte med Kostic vid 3-0. I övrigt var högerbacken stabil.

Dejan Kulusevski

Fick ta mycket stryk i första halvlek. När han tog sig förbi motståndare så blev han ofta fälld. Var inte ett lika stort hot som han tidigare har varit.



Emil Holm

IN 62. Svårt läge att komma in i när det stod 0-2. Bra löpning när han fick en drömpassning av Isak, men borde ha gjort mål när han blev fri. Kom in med bra fart.



Williot Swedberg

IN 62. Svårt läge att komma in i när det stod 0-2. Hade någon bra kombination men också någon felpass.

Victor Nilsson Lindelöf

UT 78. Mittbacken var nära att nicka in 1-1 på hörna i början av andra halvlek. Gjorde en helt okej insats men stack inte ut som på samma sätt som han gjort tidigare.

Emil Forsberg

UT 62. Hade en hel del boll i första halvlek och fördelade fint till sina lagkamrater, men hade svårt att hota och skapa chanser. Flyttades ut till vänster i andra halvlek.

Hugo Larsson

IN 46. Ville mycket när han hoppade in och inledde piggt. Men tappade boll i farligt läge i 69:e och stod för en felpass som gav Serbien anfallet till 3-0.

Anthony Elanga

UT 62. Kom fram fint på kanten en gång i första halvlek men inspelet hittade ingen lagkamrat. Hade svårt att få till slutprodukt. Hittade fram till Isak i bra läge i andra halvlek när det blev skott på mål.

Gustaf Nilsson

UT 45. Har tidigare visat att han är farlig på huvudet när det kommer inlägg. Men den här gången kom det inte många inlägg. Hade svårt att hota. Kombinerade bra några gånger.

Isak Hien

Mittbacken gjorde ingen vidare prestation. Svajig i flera situationer och tappade Mitrovic vid Serbiens 2-0-mål. Kunde ha satt stopp för Kostic vid 3-0.

Jens Cajuste

Fick fortsätta i rollen som inverterad vänsterback. Blandade läckra aktioner med sämre sådana. Tappade en del boll och hade ibland svårt att hitta rätt position i försvarsspelet. Var inte lika aktiv offensivt som mot Danmark.

Niclas Eliasson

UT 45. Fick chansen från start igen men hade det tufft på högerkanten. Hade en hel del boll, men hade svårt att göra något farligt av det. Klev av efter första halvlek.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Carl Starfelt (IN 78)