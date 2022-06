SPELARBETYG: Få glädjeämnen i Sveriges nya derbyförlust

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Edvin Kurtulus

UT 85. Orutinerade mittbacken tog för sig. Var bra med bollen och rejäl i närkamper. Såg trygg ut, trots att det var andra blågula framträdandet.

Dejan Kulusevski

En av få svenska spelare som klarade av att skapa chanser. Var konstruktiv flera gånger med smarta och öppnande passningar. Spelade fram till Forsbergs 1-2-mål.

Viktor Gyökeres

IN 58. Forwarden blev en injektion när han hoppade in. Ordnade sånär fram ett farligt friläge direkt och skapade oreda för norska försvaret. Gjorde själv 2-3 på tilläggstid.

Emil Forsberg

Svag första halvlek där han knappt syntes. Men spelade upp sig något efter halvtid, men klarade inte av att dominera och styra anfallsspelet så som han kan. Gjorde ett snyggt reduceringsmål.

Robin Olsen

Jätteräddning efter 20 minuter men orsakade en straff som gav 2-0. Målvakten hade svårt att göra något åt själva målen. Bra räddning vid 3-1-läge.

Jens Cajuste

UT 82. En av få som stod upp bra när Sverige hade det tufft i den första halvleken. Men inte lika bra efter halvtid. Har gjort ett bra Nations League och är nu med och konkurrerar om startplats när alla är med.

Viktor Claesson

IN 58. Kom in med energi och kraftfullhet.

Anthony Elanga

IN 58. Till stor del osynlig och slog en passning helt fel som gav ett farligt Norge-läge.

Hjalmar Ekdal

Efter en imponerande debut gick det sämre i den här matchen för Ekdal. Mittbacken tappade bort Haaland vid 1-0 och Sörloth vid straffen som gav 2-0. Stod även flera felpass.

Gabriel Gudmundsson

Kastades in sent inför avspark på grund av skada på Ludwig Augustinsson och kom tidigt in fel i en duell. Vägde ofta lätt i duellerna mot Sörloth. Nära att kvittera till 1-1 i första halvlek. Svag passning till Haaland vid Norges 3-1-mål.

Jesper Karlström

UT 58. Hade en tuff match på det centrala mittfältet. Blev överspelad flera gånger och fick jaga boll och motståndare.

Emil Krafth

Blandade och gav. Högerbacken kan bättre. Fick inte till det offensivt, där brast det för mycket. Agerade dåligt i duell med Haaland vid 3-1.

Alexander Isak

UT 58. En av de mer etablerade spelarna i startelvan och därför är kraven på Isak högre än på en del andra. Men hade ännu en tung match. Skapade inget och klarade inte av att hota den norska backlinjen.

Robin Quaison

UT 58. Fick spela på en kant, vilket inte är hans naturliga position. Hade det tufft och lyckades inte skapa chanser eller hota.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Magnus Eriksson (IN 82), Sotirios Papagiannopoulos (IN 85)