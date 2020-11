SPELARBETYG: Få ljusglimtar i Sveriges förlust

SÄTT DINA EGNA BETYG: Ge ditt omdöme på landslagsspelarna här (för medlemmar)

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

Dejan Kulusevski

Rörlig och försökte hela tiden utmana när han hade bollen. Var nära att spela fram Berg till ett bra läge i den första halvleken och inte långt ifrån (?) att få en straff precis innan paus. Slog också inlägget som Bengtsson hittade in till Quaison på vid 3-2-målet. Misslyckades med sin frispark i slutminuterna, vilket gav bort 4-2.

Viktor Claesson

UT 66. Stod för flera bra aktioner när han fick in 1-0. Men annars hände det inte särskilt mycket framåt och yttern hade det tuffare defensivt. Kom inte åt Marcus Thuram, om visade upp fin teknik, när de ställdes mot varandra.

Kristoffer Olsson

En av de spelarna i Sverige som såg trygg ut med bollen. Men hittade inte samma fina samarbete med resten av lagets kreativa spelare, som mot Kroatien. Löpte mycket.

Robin Olsen

Två bra räddningar i första halvlek men också två insläppta mål, efter två vassa avslut. Kunde heller inte göra särskilt mycket åt 3-1-målet.

Mikael Lustig

Följde med upp och var inblandad i 1-0-målet. Gjorde det okej defensivt. Men det var ingen lätt uppgift att ställas mot en stark Marcus Thuram.

Victor Nilsson Lindelöf

UT 66. Såg ut att känna av ryggproblemen han haft den senaste tiden, men mittbacken slet på en bit in i andra halvlek. Steget efter Giroud på Frankrikes 3-1-mål och hade svårt att få grepp om den store forwarden vid flera tillfällen.

Marcus Danielson

Missade, för ovanlighetens skull, något uppspel och han ägde inte egen box tillsammans med Nilsson Lindelöf i mittlåset. Där var Giroud kung och ständigt giftig. Distinkt i vissa dueller och försökte driva framåt med boll.

Robin Quaison

IN 66. Bra inhopp. Målskytt. Aktiv när han med pigga ben hoppade in. Stötte in 3-2-målet i slutminuterna, från nära håll.

Pierre Bengtsson

Vänsterbacken gjorde på inget sätt bort sig defensivt. Men han var länge anonym i offensiven. I slutminuterna bjöd han dock på en assist till Sveriges 3-2-reducering.

Marcus Berg

UT 86. Precis som alltid stod kaptenen för en gedigen arbetsinsats och tuffhet i duellspelet. Men överlag fick Sverige inte igång något bra offensivt spel och det led så klart Berg av.

Filip Helander

IN 66. Kom in för Nilsson Lindelöf i mittlåset och gjorde ett stabilt inhopp.

Emil Krafth

IN 66. Högerbacken ställdes mot Kylian Mbappé när han kom in och hade, som väntat, bekymmer med superstjärnans snabbhet.

Sebastian Larsson

UT 87. Första halvlek var inte bra för den centrale mittfältaren. Plockade inte upp Giroud vid 1-1-målet, slog en farlig felpass som var nära att ge bort ett friläge kort därefter och han tappade boll inför Frankrikes 2-1-mål. Höjde sig något i andra halvlek men hade en tung kväll.

Emil Forsberg

Slog olyckligt bort bollen innan Frankrikes 1-1-mål och en annan felpass ledde fram till ett jätteläge för Giroud. En av Sveriges offensiva stjärnor som behöver kliva fram i den här typen av matcher. Blixtrade till för sällan.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Alexander Isak (IN 86), Jens Cajuste (IN 87)

