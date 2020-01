SPELARBETYG: Fem spelare stack ut i Blågults seger

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Jordan Larsson

UT 75. Förvaltade chansen han fick och satte 1-0 i den 32:a minuten. Ett relativt enkelt avslut, men Larsson var på rätt plats. Hade något glänsande samarbete med Irandust i den andra halvleken. Kom hit för att imponera inför EM och ett mål lär han vara nöjd med, även om det inte sprakade runt det övriga spelet. Linkade av skadad efter att ha trampat snett.

Daleho Irandust

UT 78. Häcken-mittfältaren spelade högerytter och försökte hela tiden vara aktiv. Sökte sig in i planen för att trä in bollar. Hade en hel del fina aktioner och vrickningar som imponerade. Ibland misslyckades passningarna, men Irandust skapade saker offensivt.

Darijan Bojanic

En prestation i linje med vad han visade upp för Hammarby under förra året. Bojanic briljerade stundtals med boll, bjöd på fina instick och läckra passningar. Tog för sig rejält och var inte rädd för att smälla på i dueller.

Jesper Karlsson

UT 78. Yttermittfältaren brände ett fint avslutsläge i början av den första halvleken och fick inte riktigt till det i inledningen av matchen. Men Karlsson spelade upp sig och stod för flera fina aktioner. Snurrade upp flera moldaver och spelade fram Jordan Larsson till 1-0.

Marcus Danielson

Mittbacken var alltid på rätt plats och stark i duellerna. En stabil insats av 30-åringen, som slåss om en EM-plats. Hade inte överdrivet mycket att göra

Anel Ahmedhodzic

Sveriges mittlås ställdes inte på de största av prov, men gjorde det bra. Ahmedhodzic var stark i duellspelet och såg lugn ut i debuten.

Dino Islamovic

Inledde piggt. Var spelbar och utnyttjade sin fysik. Blev mer osynlig mot slutet av första halvlek. En helt okej insats av den nye Rosenborg-forwarden.

Gustav Berggren

Mittfältaren från Häcken gjorde det bra defensivt. Läste spelet, vann dueller och städade undan en hel del. Såg trygg ut i den centrala kampen.

Joel Andersson

Högerbacken löste det defensiva bra. Men han kunde bidragit mer offensivt, även om han försökte ta sig fram längs med kanten.

Adam Andersson

Stora delar av det som Moldavien skapade kom till på Sveriges vänsterkant. Andersson hade det stundtals kämpigt.

Pontus Dahlberg

Målvakten hade inte mycket att göra. Sverige dominerade det mesta och Dahlberg fick inte visa upp sig.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Simon Hedlund (IN 75), Alexander Kacaniklic (IN 78), Muamer Tankovic (IN 78)