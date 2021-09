SPELARBETYG: Femma för Kulusevski - så presterade svenskarna i segern

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

Dejan Kulusevski

UT 84. Viken uppvisning! Var fullständigt dominant mot de spanska stjärnorna. Höll i boll bra, frispelade lagkamrater och gjorde lite som han ville. La upp till Claesson innan det avgörande 2-1-målet. Frispelade Isak två gånger och satte också en fin passning till Forsberg som fick ett bra läge.

Victor Nilsson Lindelöf

Nickade bort varenda inspel i egen box och var stark i det defensiva spelet överlag. Farlig offensivt med den längre raka bollen. Nye lagkaptenen gjorde en väldigt fin insats.

Filip Helander

Tog bort många bollar som Spanien slog in i Sveriges straffområde. En jätte i boxen tillsammans med Nilsson Lindelöf. Stark i luftrummet och ett hot på offensiva fasta situationer.

Albin Ekdal

UT 69. Stark insats. Bra i presspelet, vilket bland annat gjorde att Spanien tappade boll innan Isaks 1-1-mål. Klok i passningsspelet och bra värderingar.

Alexander Isak

UT 84. Gjorde det viktiga 1-1-målet direkt efter 0-1. Och vilket avslut det var. Hade bud på fler mål efter två bra samarbeten med Kulusevski. Bra arbetsinsats, vass mot- och medtagningar, och bra fart framåt. Hade bra kemi med Kulusevski.

Viktor Claesson

Fick chansen när Sebastian Larsson lagt av. Och svarade för en vass insats. Avjorde matchen med sitt 2-1-mål. Var riktigt vass i presspelet och stressade Spanien högt upp och vann mycket boll.

Kristoffer Olsson

Klok insats och bra i passningsspelet. Låg ofta rätt och spelade bollen framåt och slog ut lagdelar.

Emil Forsberg

UT 90+. Tog ett stort ansvar i defensiven och vann mycket boll. Bra rättvänd och utmanade flera gånger. Men inte det där riktiga hotet i avgörande lägen, som i EM.

Robin Olsen

Svårt att göra något åt Spaniens mål och utöver det var Olsen vass. Bjöd på en jätteräddning i 49:e minuten på avslut från nära håll och därefter en svettig aktion på skott från Traore i 68:e minuten.

Emil Krafth

En svettig kväll som slutade väl för högerbacken. Borde ha fått en straff emot sig i den första halvleken och blev varnad tidigt i andra halvlek. Ibland slarvig i det offensiva spelet men fixade på läckert vis hörnan, tillsammans med Isak, som ledde fram till Sveriges 2-1-mål. Fler bra defensiva ingripanden i andra halvlek.

Ludwig Augustinsson

Svårt läge med dubbelmarkering vid 1-0-målet men hade en tuff inledning på matchen, när Spanien spelade runt honom flera gånger. Dessutom tappade Augustinsson boll i farligt läge i 13:e minuten och totalt sett hade vänsterbacken en rätt tung dag på jobbet mot tufft motstånd.

Jens Cajuste

IN 69. Mittfältaren hoppade in när Sverige ledde och skulle ro hem segern. Skötte sin uppgift bra.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Robin Quaison (IN 85), Isaac Kiese Thelin (IN 85), Mattias Svanberg (IN 90+)