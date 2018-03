SPELARBETYG: Forsberg bäst - "Det mesta i offensiv väg gick via honom"

-

Emil Forsberg

(UT 79) Under den första halvleken skapades det mesta i offensiv väg genom Forsberg. Just Forsberg var också högst delaktig i Sveriges kvitteringsmål då han spelade fram Viktor Claesson som i sin tur hittade Ola Toivonen. Fortsatte trumma på i andra och såg verkligen ut att ha kommit tillbaka efter lång skadefrånvaro.

Kristoffer Nordfeldt

Sattes på rätt få prov men var med på de avsluten. Räddade exempelvis Vargas skott till hörna men chanslös på Vidals skott till 0-1 som följde. Lite osäker i spelet med fötter. Släppte retur som Bolados rakade in på övertid, men kan inte beskyllas för målet.

Mikael Lustig

(UT 81) Högerbacken uppträdde med pondus och har vuxit ut till en ledare på plan. Gör sällan bort sig defensivt. Försökte vara ett offensivt alternativ.

Andreas Granqvist

Blockade avslut och vann luftdueller och Vidal fick känna av det i en tuff nickduell där chilenaren gick i backen. Inte lika delaktig i spelet. Fick inte tillräckligt med tid när han väl hade bollen.

Martin Olsson

Modet, attityden och arbetskapaciteten finns där. Ju längre matchen led ju mer kom han in i spelet. Stod för offensiva räder som gav både frisparkar och inlägg.

Ola Toivonen

Fortsätter att leverera i landslaget, trots att han är vad som närmast kan beskrivas som den klassiska ”frysboxen” i franska Toulouse, Stod för ett distinkt avslut då han tryckte dit Sveriges kvittering och var i övrigt inbland i mycket av det Sverige skapade framåt.

Viktor Claesson

Slet föredömligt på sin kant framför allt under första halvlek och spelade även fram till Sveriges ledningsmål. Mattades av i andra.

Gustav Svensson

Ett par bolltapp på fel plats på planen under den första halvleken. Överglänst på det centrala mittfältet av sin kollega Sebastian Larsson. Spelade upp sig något i andra, men ingen insats som stack ut.

Sebastian Larsson

(UT 78) Nyttig i försvarsspelet även om han drar på sig en hel del frisparkar. Jobbar kopiöst. Hyfsad med bollen men har svårt att bli en riktig motor i Sveriges spel. Fick till slut slå en frispark men sköt över.

Victor Lindelöf

Många dueller med United-kollegan Sánchez och klarade dem bra. Halkade någon gång då det kunde blivit farligt – planen var inte hundra efter paus - men annars en insats där han visade stabilitet.

Marcus Berg

Närmast osynlig i första halvlek. Hade det kämpigt mot Chiles två rejäla mittförsvarare Enzo Roco och Guillermo Maripán. Steget bakom Vidal då denne bombade in ledningsmålet. Spelade upp sig något i andra. Godkänd.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Oscar Hiljemark (IN 78), Ken Sema (IN 79) och Johan Larsson (IN 81).