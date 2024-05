SPELARBETYG: Hon var bäst i Blågult

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

UT 86. Johanna Rytting Kaneryd

Chelsea-spelaren inledde piggt i första halvlek. Hon var den spelaren som utmanade absolut mest och var inte heller sen med att slå fina djupledspassningar och inspel. Vid 1-0-målet fick hon användning av sin fart, sin förmåga att kunna vrida och vända tills hon hittade en lucka att sätta dit bollen. Till en början utmärkte hon sig inte lika mycket i den andra halvleken, men det skulle hon se till att ändra på när hon blev målskytt igen. Klart bäst i Blågult på fredagskvällen.

UT 89. Fridolina Rolfö

Annons I matchens andra halvlek serverades Fridolina Rolfö en perfekt passning från Filippa Angeldal. Mottagningen var bra, men avslutet satt rakt på Courtney Brosnan. Hon skulle få revansch senare i halvleken. Passningen kom återigen från Angeldal och Rolfö kunde kyligt sätta dit sitt 30:e landslagsmål. Filippa Angeldal

Mittfältaren var inblandad i en tydlig straffsituation i första halvlek – som hon borde fått med sig. Det fick hon inte. I den andra halvleken slog Angeldal ett längre inspel längs marken som var så nära perfekt man kan komma. Bollen hamnade hos Rolfö som sköt rakt på Brosnan. Något senare i halvleken hittade hon Rolfö igen som den gången kunde trycka dit 2-0. En klart bättre andra halvlek än den första, men det gäller flera av de svenska spelarna.

Zecira Musovic

Den stora stjärnan i VM fick chansen mot Irland. Men särskilt mycket att göra hade hon inte. Trots att det svenska försvarsspelet svajade i första halvlek så nådde bollen sällan fram till Musovic.



Linda Sembrant

Backlinjen var inte helt i synk i den första halvleken. Men Sembrant matchade Irlands fysiska spel väl. Hon drog på sig ett mycket tveksamt gult kort i offensivt straffområde i samband med att det blev något grinigt vid en hörna.

UT 67. Kosovare Asllani

Kaptenen spelade fram till Rytting Kaneryds 1-0-mål. Däremot var mittfältaren något feltajmad i några av duellerna. Hon hade flera tuffa närkamper med Irlands Arsenalstjärna Katie McCabe.

UT 46. Nathalie Björn

Åkte på en smäll tidigt i den första halvleken och blev också utbytt i halvtid. Trots 1-0-ledningen i paus så var inte försvarsspelet fläckfritt i Blågult.

Magdalena Eriksson

Missade en viktig markering på Jessica Ziu i första halvlek men Sverige klarade sig lindrigt undan. Liksom tidigare nämnt hade Sverige det relativt tufft i försvarsspelet i första halvlek, men när hela laget höjde sig i den andra halvan blev också försvarsspelet ett mindre orosmoment. Eriksson stod för en godkänd insats.



IN 46. Hanna Lundkvist

Ytterbacken ersatte Nathalie Björn direkt efter pausen. Liksom i tidigare kvalmatcher var 21-åringen totalt orädd i sitt försvarsspel men även delaktig i det offensiva spelet.

IN 67. Matilda Vinberg

Ersatte Asllani i den andra halvleken och kom in med bra energi. Hon gjorde ett försök att chippa bollen över Brosnan, det lyckades inte, men Rytting Kaneryd fullföljde anfallet och tryckte dit 3-0.

Julia Zigiotti Olme

Hon var inte den som syntes mest i matchen, men hon var en viktig försvarsspelare på mittfältet som fick stopp på några av Irlands kontringar.

Jonna Andersson

Ytterbacken åkte på smällar som fick henne att bli liggande både i den första och i den andra halvleken vilket vittnade om det fysiska spelet. Men hon reste sig och fullföljde hela matchen. Några större misstag noterade jag inte, men Andersson utmärkte sig inte heller särskilt.



UT 67. Madelen Janogy

Fiorentina-anfallaren ersatte skadade Stina Blackstenius. Hon hade svårt att utmärka sig i den första halvleken när Sverige överlag inte stod för en topp-insats.

IN 67. Pauline Hammarlund

Kom in med bra energi och styrka i den andra halvleken men hann inte med några stordåd under sin tid på planen.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Rosa Kafaji (IN 89), Sofia Jakobsson (IN 86).