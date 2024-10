SPELARBETYG: Hon var bäst i Sveriges kross

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

UT 59. Filippa Angeldahl

Hon hatade inte att göra mål den här samlingen. Ett i bortamatchen och två (tre) på hemmaplan. Det får anses som ett väldigt bra facit. Vid det tredje målet fick hon hjälp av en Luxemburgförsvarare. Förutom alla mål så vann hon också mycket på mittfältet och fungerade som en bra spelfördelare. Hade den här prestiationen varit mot ett bättre motstånd än Luxemburg så hade Angeldahl helt klart hållit för en femma.

Jonna Andersson

Anderssons fin-fina vänsterfoten sviker sällan, det gjorde den i alla fall inte vid 6-0-målet. Då slog hon en hörna från vänster som skarvades via Angeldahls huvud, via en Luxemburgförvarare och in i mål.

Annons

UT 59. Stina Blackstenius

Blackstenius låg bakom en hel del på tisdagskvällen. Rytting Kaneryds mål, den första straffen och så fick hon även in ett eget mål.

UT 76. Johanna Rytting Kaneryd

Låg ofta helt rätt vilket resulterade i att hon var inblandad i många farliga situationer. Hon tog vara på Blackstenius avslut som inte gick i mål och fixade även den andra straffen.

Hanna Wijk

En bra debut av Wijk. Sedan var tisdagens match kanske den mest tacksamma att debutera i. Hon tog för sig mer och mer ju längre tiden gick och i den andra halvleken skickade hon i väg ett dunderskott som hade kunnat gå i mål.

IN 59. Rebecka Blomqvist

Vilken comeback, tvåmålsskytt, mycket bättre än så kan det knappast bli. Blomqvist drog korsbandet efter VM 2023 vilket gjorde tisdagens inhopp till hennes första i landslaget på över ett år.

Annons

Fridolina Rolfö

Trots att straffmissen i första halvlek så låg Fridolina Rolfö bakom tre mål. Hon kom mer till sin rätt i den andra halvleken, vilket drar upp betyget.

Jennifer Falk

Hade ingenting att göra i målet och valde därför att ta ett rejält kliv upp i banan vid flera tillfällen. Frågan är hur många bolltouch hon hade? Det för Falk svårbedömd eftersom hon inte hade någonting att göra.

Nathalie Björn

Kunde stå väldigt högt upp i banan tillsammans med Eriksson och skötte det bra. Lugn dag på jobbet.

UT 46. Magdalena Eriksson

Var tillbaka i startelvan efter att en knäskada hållit henne borta från spel i Bayern München. Var sig lik under tiden som hon var tillbaka på planen och det var väntat att det bara blev en halvlek eftersom mittbacken fortfarande befinner sig i en stegringsfas, enligt Peter Gerhardsson.

Annons

UT 59. Kosovare Asllani

Syntes inte särskilt mycket i den första halvleken och hann inte uträtta så mycket i den andra. Men med det sagt – inte heller några märkbara misstag.

Julia Zigiotti Olme

Låg bakom att Luxemburg kom till sin kanske hetaste målchans under hela dubbelmötet. Det började med en felpassning in centralt som gjorde att Luxemburg kunde kontra. När hon sedan skulle rensa var det rakt på en Luxemburgspelare. Som grädde på moset förlorade hon även ett motlägg. Allt inom loppet av tio sekunder. Därefter spelade hon upp sig och fick även in ett mål i den första halvleken, efter ett fint väggspel tillsammans med Rytting Kaneryd.

IN 46. Josefine Rybrink

Bytte av Eriksson och hade liksom övriga backlinjen ingenting att ta hand om defensivt. Det öppnade å andra sidan för att delta mer i det offensiva spelet.

Annons

IN 59. Anna Anvegård

Serverades ett perfekt inlägg av Rytting Kaneryd. Hon fick träff med pannan men bollen gick utanför. Ett fint läge och Anvegård var inblandad i flera situationer.

IN 59. Rosa Kafaji

Kom till ett halvläge kort efter hon byttes in. Det syntes att hon var spelsugen och ville mycket, men det blev aldrig någonting av det i den här matchen.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Sofia Jakobsson.