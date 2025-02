SPELARBETYG: Hon var bäst i Sveriges seger

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Fridolina Rolfö

I den första halvleken hade Fridolina Rolfö svårt att få till sina avslut. Hon kom snett på det eller missade helt och hållet. Men det blev det direkt ändring på i den andra halvleken. Resolut som få vann hon bollen och tryckte direkt dit ett skott med vänsterfoten. Det var inte vilket avslut som helst, i mångt och mycket var det helt perfekt. Det var dessutom viktigt eftersom det gav Sverige ledningen och senare även en viktig seger. Den generella nivån under matchen var inte på mer än en trea, men målet är tveklöst en femma, därav landar Rolfö in på en fjärdeplats.

Annons

Magdalena Eriksson

Lagkapten för dagen visade hon vägen genom att vara så resolut som hon brukar i närkampsspelet. Det blev några ordentligt heta dueller med Danmarks Real Madrid-anfallare Signe Bruun och sett över hela matchen gjorde hon en bra insats.

UT 77. Filippa Angeldahl

I veckan berättade Angeldahl att hon gärna tar en större ledarroll i landslaget. Mittfältaren betyder mycket för det svenska landslaget, men en ledare är inte det första man kommer att tänka på. Att hon nu vill utveckla den sidan ska bli spännande att följa, även om det kanske inte märktes något särskilt mot Danmark. Vad som däremot märktes var hur makalöst giftig hon var i avslutssituation, som alltid. Det var snarare förvånande att hon inte fick in bollen, sett till hennes facit de senaste matcherna.

UT 87. Hanna Bennison



Annons

Efter några tuffa år i Everton, som spillde över på speltiden i landslaget, tycks Bennison vara "tillbaka" på banan ordentligt. Hon fick åter förtroende av Peter Gerhardsson mot Danmark och förvaltade det väl genom att i allra högsta grad ligga bakom 1-0-målet.

UT 76. Johanna Rytting Kaneryd

Det blev en olycklig start för "JRK" som orsakade en straff efter 17 minuter. I ärlighetens namn var det svårt att se att bollen tog på armen, men det berodde nog mest på kameravinklar och bristande kvalitet på sändningen. Domaren var stensäker och Pernille Harder, som tog straffen, lika så. Men yttern hängde inte läpp för det, hon fortsatte ånga på i sann Rytting Kaneryd-anda. Dock fick hon dåligt med utdelning. Stark och beslutsam i närkamperna.

Linda Sembrant

Stabil i försvarsspelet men imponerade särskilt när hon var het vid 1-0-målet. Den mesta av äran ska Hanna Bennison ha i det läget, men Sembrant höll sig framme och såg till att bollen gick över linjen.

Annons

Jennifer Falk

Det givna valet när Zecira Musovic nu kommer vara borta en tid. Hon testades lite, framför allt i den första halvleken, och det löste Häckenmålvakten fint. Danmarks straff var inte mycket att orda om. Allt annat än mål från Pernille Harder i det läget vore konstigt. Satt sig ner efter 75 minuter, men kunde spela vidare. Då var det nog många som kunde andas ut. Man inser samtidigt att Sverige genast är sårbara med Musovic borta.

Jonna Andersson

Ytterbacken har nyligen bytt Hammarby mot Linköping FC och än så länge har det inte haft någon påverkar på landslagsplatsen, men frågan lyftes i samband med klubbytet. Någon större skillnad i hennes spel märktes inte mot Danmark, men hon var inte lika klinisk när det kom till fasta situationer.

Hanna Lundkvist

Hon är en av spelarna som inte är i säsong i klubblaget San Diego Wave. Kanske märktes det också i den första halvleken. Hon kom in i det bättre i den andra halvleken, men nådde inte riktigt den nivån man är van att se henne på.

Annons

Julia Zigiotti Olme

Som så många gånger förr levererade verkligen Zigiotti Olme i närkampsspelet. Men när det kom till passningsspelet fanns det mer att önska. Hennes bolltapp kunde ibland göra det jobbigt för Sverige. Samtidigt räddade hon en hel del, bland annat genom att sätta stopp för Pernille Harder.

UT 87. Stina Blackstenius

Anfallaren blev nästinintill osynlig stora delar av matchen. Visserligen syntes hon fördela bollen ett par gånger och nog var hon inblandad i något läge. Men sett över hela matchen var det ingen anmärkningsvärd insats.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Sofia Jakobsson (IN 76), Kosovare Asllani (IN 77), Emma Kullberg (IN 87), Rebecka Blomqvist (IN 87).