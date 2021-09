SPELARBETYG: Hon var bäst i Sveriges seger

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Filippa Angeldahl

UT 90. Mycket imponerande första halvlek. OS-succén var Sveriges bästa spelare ikväll. Angeldahl stod för mycket av kreativiteten centralt. Hon bröt ut från sin position emellanåt med viktiga djupledslöpningar och hade även de flesta av Sveriges passningar som slog ut Slovakiens lagdelar. Mindre aktiv i den andra halvleken.

Magdalena Eriksson

Bäst i den svenska backlinjen. Eriksson fick ta unden flera inlägg, men imponerade framför allt med sitt offensiva spel. Hon tog hand om de flesta uppspelen och höll sig varierad. Erikssons uppspel i djupled hotade Slovakien vid ett par tillfällen.

Fridolina Rolfö

UT 93. Rolfös bästa aktioner skedde med hjälp av Hurtig och Angeldahl. Hon var svårstoppad när hon väl blev rättvänd. Hade kunnat vara ännu mer involverad. Bättre första halvlek, än den andra.

Lina Hurtig

Inte speciellt involverad i spelet under vissa perioder, men hon var inblandad i de flesta målchanser som Sverige hade. Bra bollvinst och assist till målet. Kunde ha gjort ett mål i den andra halvleken när hon sköt över i ett bra läge.

Jennifer Falk

Falk stod sysslolös under längre perioder. Vid Slovakiens inlägg hade hon god kontroll på spelet i luften. Vid de få tillfällen det avlossades distansskott, klarade Falk av dem utan några större problem.

Sofia Jakobsson

UT 68. Jakobssons prestation motsvarade inte hennes positiva OS-turnering. Jakobsson kom sällan loss på kanten och var inte speciellt involverad i spelet. Borde gjort ett mål när hon spelades fram av Angeldahl.

Stina Blackstenius

UT 68. Blackstenius började bra och låg ständigt och hotade i djupled. Blev sedan allt mindre involverad i spelet. Trots hårt slit, fick inte Blackstenius ut mycket av sin kvalité.

Hanna Glas

Glas hade bra kvalité på sina inlägg när hon kom högt upp i planen. Nära att få en assist på Sveriges ribbträff. Hon fick dock inte igång sammarbetet mot Jakobsson och blev för lite involverad i offensiven - trots hennes höga utgångsposition. Bra defensivt, bortsett en svag undannick i den första halvleken.

Caroline Seger

Seger gjorde få misstag på planen i vanlig ordning. Hon tog ansvar för balansen och tog ett fullt nödvändigt gult kort vid en kontring. Det offensiva spelet höll dock sämre kvalité med få passningar som kunde hota Slovakiens defensiv.

Amanda Ilestedt

Magalena Eriksson tog hand om de flesta uppspelen, vilket betydde att Ilestedt mest spelade i sidled. Hon hade dock ett par längre passningar mot vänsterkanten med god kvalité. Godkänd defensivt.

Jonna Andersson

UT 93. Mer involverad än Glas. Hon överlappade kontinuerligt och tog många bra löpningar. Varierad kvalité på det längre spelet och emellanåt en del enkla bolltapp.

Kosovare Asllani.

IN 68. Asllani var nära att hitta nätet bara minuter efter att hon kommit in, efter en fin kombination. Spelet blev något öppnare när hon kom in centralt.

Olivia Schough

IN 68. Schough hann vara inblandad i få situationer, men sprang uppoffrande ute till höger.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Hanna Bennison (IN 89), Madelene Janogy (IN 93), Nathalie Björn (IN 93).