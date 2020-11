SPELARBETYG: Ingen i Sverige tog chansen inför EM

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

-

Mattias Svanberg

En av få spelare i det svenska laget som försökte ta initiativ, från sin högerkant. Vann boll och fick till en fin framspelning till Quaison i 18:e minuten som mycket väl hade kunnat ge en assist.

Jens Cajuste

Debutanten på centralt mittfält tog för sig och var stark i duellspelet, men med boll lyckades 21-åringen inte prestera lika bra. Fullt godkänd för att vara första landskampen.

Marcus Danielson

Tillbaka i landslaget efter sin debutsäsong i Kina och han visade att han fortfarande håller en hög nivå. Blev lite passiv vid 2-0 men Danielson var stark i boxen och utstrålade, som vanligt, ett lugn.

Kristoffer Nordfeldt

Målvakten hade inte jättemycket att stå i. Räddade ett danskt jätteläge i 52:a minuten och kunde inte gjort mycket mer för att stoppa målen. En fullt godkänd insats.

Gustav Svensson

UT 75. Kvällens lagkapten jobbade hårt på centralt mittfält. Stabil i positions- och duellspelet.

Martin Olsson

Första starten i landslaget på länge och vänsterbacken var helt okej. Försökte hota med speed på kanten och djupledspassningar, men det ledde inte till några stora farligheter.

Mattias Johansson

UT 64. Högerbacken feltajmade en tackling i första halvlek som gav bort en farlig frispark. Men annars var Johansson stabil defensivt och de få gånger Sverige gick till anfall försökte han fylla på.

Joel Andersson

IN 64. På sin födelsedag fick han göra debut i det ”riktiga” A-landslaget. Högerbacken hann inte visa upp något speciellt, men gjorde heller inget misstag.

Jordan Larsson

IN 64. Forwarden hade säkert hoppas på en startplats och på den halvtimmen han fick blev det inte mycket uträttat.

Alexander Isak

Matchbilden gjorde det inte lätt för Sveriges forwards. Isak försökte vara rörlig, vann boll vid något tillfälle och var inte jättelångt ifrån att nicka in en hörna. Men totalt sett blev det ingen vidare match för Isak, som kan bättre.

Oscar Hiljemark

UT 75. Inkallad för några dagar sedan och fick spela till vänster på mittfältet, vilket han inte är så van vid. Slet på men uträttade inte särskilt mycket. Svag tvåa.

Carl Starfelt

UT 75. Täppte till defensivt, men mittbacken hade problem med sina uppspel. Slog bort bollen flera gånger och bjöd bland annat på hörnan som gav Danmark 1-0. Svag tvåa.

Robin Quaison

UT 64. Ensam i startelvan om att vara en ordinarie startspelare i landslaget, men nej, Quaison hade det tufft. Svår match för en forward men Mainz-spelaren fick inte till några aktioner som stack ut. Missade bollen på ett bra inspel från Svanberg i första halvlek.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Sebastian Larsson (IN 75), Dejan Kulusevski (IN 75), Sebastian Holmén (IN 75).