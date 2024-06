SPELARBETYG: Isak bäst i Sveriges förlust

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Alexander Isak

UT 70. Målformen från klubblaget höll i sig tack vare ett iskallt avslut vid kvitteringen. Svårfångad för det danska försvaret och länkade ihop fint med mittfältet. Stark trea, nära en fyra. Bäst i Sverige. Victor Nilsson Lindelöf

UT 46. Mittbacken och kaptenen var stabil och på rätt plats. Ger viktig trygghet i mittlåset. Emil Krafth

Högerbacken stod för en stark insats. Stabil defensivt och han försökte bidra offensivt när möjligheten fanns. Vann dueller och var på hugget. Dejan Kulusevski

Annons Inledde piggt som spindeln i nätet i Sveriges anfallsspel. Det missade friläget tidigt i andra halvlek ger ett sämre omdöme. Anton Salétros

Debuterade i det "riktiga" landslaget, där 28-åringen var iblandad i kvitteringsmålet. Bekväm med bollen och tog för sig. Defensivt stod mittfältaren för en solid insats men tappade lite ju längre matchen gick. Svag trea.

Isak Hien

Stundtals klockren i duellspelet, stundtals kladdig med bollen. Mittbacken spelade upp sig efter en tveksam start. Stark tvåa.

Robin Olsen

Det var svårt för målvakten att göra något åt målen. Annars stod han för några vettiga räddningar.

Jens Cajuste

Spelade som vänsterback i försvarsspelet men som central mittfältare offensivt. Var aktiv framåt och skötte sina uppgifter defensivt. Stod för "assisten" till 1-1. Slarvade vid några tillfällen.

Niclas Eliasson

Den andre landslagsdebutanten, med skillnaden att detta var 28-åringens första A-kamp överhuvudtaget. Högeryttern var ständigt aktiv och visade fina intentioner, men saknade det sista i avgörande lägen.

Gustaf Nilsson

IN 70. Kom in för ersätta Isak, i ett svårt läge då Danmark tagit över i matchen. Hann inte uträtta mycket.

Hugo Larsson

IN 46. Tog för sig direkt från sin centrala mittfältsplats. Det syntes att han ville visa framfötterna. Trygg med boll.

Carl Starfelt

IN 54. Fick hoppa in plötsligt när Ekdal skadade sig och såg inte helt bekväm ut. Mittbacken gav exempelvis bort bollen på ett farligt sätt i 63:e minuten, och även i 81:a minuten. Det var ett svårt läge att bytas in i men Starfelt hade bekymmer.

Anthony Elanga

Vänsteryttern kom sällan till en-mot-en-lägena som han gillar. Värderade oftast rätt men satte inte riktigt avtryck i den här matchen. Svagt agerande vid Danmarks 2-1-mål.

Simon Olsson

UT 46. Bortscreenad när Danmark gjorde 1-0 på en frisparksvariant. Okej med bollen men förlorade en del närkamper. Överlag var det inte mittfältarens bästa insats defensivt sett.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Hjalmar Ekdal (IN 46, UT 54), Emil Holm (IN 85)