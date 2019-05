SPELARBETYG: Kvartett bäst i Sveriges VM-genrep

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Amanda Ilestedt

UT66. Fick chansen när Nilla Fischer inte startade. Ilestedt var en av de bästa på planen. Var rejäl och bra i duellspelet.

Nathalie Björn

UT 45. Fick chansen när Caroline Seger saknades - och tog den. Hög klass på blick och spelförståelse. Bra på att bryta mönster och slå ut lagdelar. Hittade Asllani flera gånger rakt upp i banan. Gick ut efter första halvlek.

Magdalena Eriksson

UT66. Är som bäst som mittback, men gjorde det bra som vänsterback. Bra i försvarsspelet och passningsspelet.

Hanna Glas

Släppte inte till något bakåt och fyllde ofta på framåt. Hon försökte sätta tryck på Sydkorea.

Linda Sembrant

Ska vara glad att det blev offside på Sydkoreas mål för innan blev hon rejält uppsnurrad. Blandade och gav i både defensiv och offensiv.

Hedvig Lindahl

Sattes inte på prov mot ett svagt motstånd. Plockade ner några bollar och gjorde det hon skulle. Något slarvigt utkast.

Elin Rubensson

Satte igång något bra anfall, men det var för sällan. Spelade oftast säkert. Kämpade och slet. Men kan bättre både offensivt och defensivt.

Kosovare Asllani

Fick inte riktigt till det. Borde ha klarat av att hota och skapat mer mot ett så svagt motstånd som Sydkorea. Slog hörnan som borde ha godkänts för mål.

Lina Hurtig

UT66. Bra arbetsinsats och bra i defensiven. Men borde ha klarat av att ta sig runt och hotat och skapat ännu mer.

Julia Zigiotti Olme

IN 46. Kom in i halvtid och fick spela på ovan position som sittande mittfältare. Spelade enkelt, men vi är vana att se Zigiotti vara bättre offensivt.

Sofia Jakobsson

UT 78. Kom inte runt på kanten och slog inte ut sin motståndare så som vi är vana att se.

Stina Blackstenius

UT 78. Visst. Nickmålet på hörnan borde ha godkänts. Men förutom det skapades det noll målchanser mot ett svagt motstånd.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Fridolina Rolfö (IN 66), Jonna Andersson (IN 66), Nilla Fischer (IN 66), Madelen Janogy (IN 78), Anna Anvegård (IN 78)