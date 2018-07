SPELARBETYG: Kvartsfinalsuccé - fem spelare stack ut

5 - Mästerlig

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

Viktor Nilsson Lindelöf

Drev upp bollen och satte igång anfallet innan 1-0. Som vanligt bra med bollen och viktig i uppspelen. Stark också i defensiven och väldigt bra samarbete med Granqvist.

Andreas Granqvist

Lagets ledare och pådrivare med en stark vilja och vinnarskalle. Släpper inget förbi sig. Fint samarbete med Lindelöf.

Gustav Svensson

Hade aldrig tidigare startat i en tävlingslandskamp, det syntes inte utan Svensson gick in och gjorde en väldigt stark insats. Låg hela tiden rätt och hjälpte mittbackarna. Bra i duellspelet och låg tätt på motståndare som blev irriterade. Stark brytning på mittplan i första halvlek innan Lustig slog farligt inlägg till Ekdal.

Albin Ekdal

Väldigt bra insats av Ekdal som var överallt. Bra i positionsspel, lugn och klok, och fint passningsspel. Kom till avgörande lägen, men där kan han bättre.

Robin Olsen

Säkerheten själv. Gjorde det han skulle. Agerade säkert och med en pondus som smittade av sig.

Mikael Lustig

UT 81. Bra defensiv och men kan mer i offensiven. Hade ett bra inlägg i första halvlek till Albin Ekdal som dock vinkades för offside. Avstängd i kvartsfinalen.

Ludwig Augustinsson

Gjorde inga misstag bakåt och kom några gånger med i offensiven och slog ett par farliga inlägg.

Viktor Claesson

Ville som vanligt mycket, var inblandad i mycket och gjorde en del bra saker både offensivt och defensivt, bland annat när han bröstade ner bollen till Marcus Berg som dock fick se sitt skott räddas av Sommer. Bra arbetsinsats.

Emil Forsberg

UT 81. Spelade upp sig och gjorde sin bästa insats i turneringen. Bra i defensiven och äntligen lite bättre i offensiven. Kvickare fötter som ville framåt och hotade mer. Gjorde Sveriges mål när han via en försvarare sköt in bollen bakom Sommer.

Ola Toivonen

Återigen en bra arbetsinsats. Fokus på defensiven. I offensiven spelade han fint fram Berg till ett bra läge i början av matchen, men Berg sköt utanför.

Marcus Berg

UT 90. Kämpade och slet i 90 minuter. Sprang och störde och stängde ytor. Minus för flera missar. Fick två bra lägen i första halvlek. Första på pass av Toivonen, andra efter bröst av Claesson och det var hans bästa läge, men Sommer räddade fint.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Martin Olsson (IN 81), Emil Krafth (IN 81), Isaac Kiese Thelin (IN 90)