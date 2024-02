SPELARBETYG: Madelen Janogy var bäst i Sverige

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Madelen Janogy

Förvaltade förtroendet att spela från start väl. Tack vare bra förarbete krävdes inte särskilt mycket ansträngning för Janogy att nicka in 1-0. Men genomgående var hon på rätt plats vid rätt tillfälle, precis som vid 2-0-målet. Hon tog även ett stort defensivt ansvar och vann gärna tillbaka bollen även långt ner på egen planhalva.

UT 61. Rosa Kafaji

En inte helt enkel uppgift att som 20-årig startdebutant ersätta avstängda Kosovare Asllani. Men Kafaji tog för sig från start och stod upp bra mot Bosnien-Hercegovina. Hon hittade luckor i motståndarförsvaret och låg bakom flera fina passningar i anfallsspelet. Men de egna avsluten satt inte, även om det var nära.

Filippa Angeldal

Gjorde inget större väsen av sig i den första halvleken, men syntes betydligt mer i andra halvan. Det tog lång tid innan den annars välplacerade högerfoten hittade riktigt rätt på fredagen. Men med kvarten kvar noterades hon för 3-0.

Julia Zigiotti Olme

Ganska osynlig på gott och ont. Hon gjorde inga större misstag men utmärkte sig inte heller särskilt. Växte dock in i det något mer i andra halvlek.

Johanna Rytting Kaneryd

Var osjälvisk när hon vid 1-0-målet nickade fram till Madelen Janogy som noterades för målet. Hon hittade fina passningar framåt, bland andra till Stina Blackstenius. Men i övrigt var Rytting Kaneryd ganska ofarlig.

Stina Blackstenius

Låg bakom det tidiga 1-0-målet där hon slog ett perfekt inlägg på bortre ytan. Hon ville vinna tillbaka bollen direkt vid bolltapp och var ofta stark i återerövringarna. Men Blackstenius bjöds på flera bra lägen som borde suttit, bland annat efter en exemplarisk skarv från Kafaji. Det borde blivit 2-0 men avslutet gick mitt på Bosnien-Hercegovina-målvakten.

Jonna Andersson

Hon har en vänsterfot som sällan sviker när det kommer till de svenska hörnorna och fredagens match var inget undantag. Bosnien-Hercegovina är ett väldigt fysiskt landslag och Andersson hade stundtals tufft att stå emot.

UT 61. Hanna Lundkvist

Såg till att hålla rent på sin högerkant. Lundkvist hade goda intentioner i anfallsspelet, men det blev sällan någonting av varken passningarna, inläggen eller de egna djupledslöpningarna.

Jennifer Falk

Hade inte jättemycket att jobba med, men gjorde heller inte några misstag.

Linda Sembrant

En stabil insats av lagkaptenen. Givet att Sverige hade god kontroll på matchen behövde Sembrants backlinje inte reda ut allt för trassliga situationer.

Nathalie Björn

Spelade mittback och gjorde det stabilt. Var duktig på att styra linjen, men liksom mittbackskollegan testades inte backlinjen särskilt mycket av Bosnien-Hercegovina.

IN 61. Anna Anvegård

Stod för 5-0-målet där hon avslutade från snäv vinkel. Hon kom in i ett skede när matchen stod och stampade och kanske bidrog hon med energin som Sverige behövde.

IN 61. Emma Kullberg

Höll sig framme i anfallsspelet. Men Kullberg förlorade en viktig duell som ledde till matchens kanske farligaste målchans för Bosnien-Hercegovina.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Paulina Hammarlund (IN 77), Olivia Schough (IN 77), Hanna Bennison (IN 83).