SPELARBETYG: Offensiv duo bäst i Sveriges kryss

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Robin Quaison

Klassinsats i sin andra tävlingsmatch i landslaget. Rev och slet och var bra med boll. Hal för Norges försvar. Missade ett jätteläge med skallen i andra halvlek, men reparerade sig genom att skjuta in 2-2 och styra in 3-2 mot slutet. Stark samling överlag från forwarden, som nu gett sig goda chanser att få fortsatt förtroende i Blågult.

Viktor Claesson

Försökte skapa saker. Lyckades inte alltid, bland annat fick han till ett tamt avslut, rakt på Norges keeper, i bra läge i den första halvleken. Men fixade Sveriges straff. Höll sig sedan framme på straffreturen och dunkade in 2-1. Därefter var han med i förarbetet till 2-2-målet och han ordnade även fram 3-2-målet.

Kristoffer Olsson

UT 95. Gräsmattan/jordhögen passade inte Olssons spelstil, men den kreative mittfältaren gjorde vad han kunde. Hittade en del vägar fram och var jobbig att hantera för Norge.

Marcus Berg

Det var så klart en otacksam uppgift att försöka ta emot boll och fördela den vidare med tanke på planen, men Berg var bra i duellspelet och jobbade fram flera farligheter. Snodde till exempel boll av norrmännen vid två tillfällen som gav fina avslutslägen för Claesson och Quaison. Var nära att cykelsparka in 2-2.

Robin Olsen

Svag insats. Kom inte ut rätt vid Norges 1-0-mål och ställdes sedan av Filip Helanders nick.

Emil Krafth

Godkänd, men inte mer. Ingen fläckfri defensiv insats. Bidrog en del offensivt.

Andreas Granqvist

Tappade bort Joshua King när forwarden nickade in 2-0 för Norge. Brände för ovanlighetens skull en straff i landslaget. Inte lagkaptenens bästa landskamp.

Sebastian Larsson

UT 62. Var inblandad i en hel del framåt, men fick inte till det. Blev till exempel serverad ett jätteläge i den första halvleken som han bommade, efter att ha lagt över bollen på vänsterfoten. Slog också en pass rakt in i planen som gav Norge ett farligt läge i andra halvlek.

Albin Ekdal

UT 66. Hade ingen jättekväll på det centrala mittfältet. Nästan underkänd. Tappade boll när Norge kontrade in 2-0.

Ludwig Augustinsson

Ingen bra match av vänsterbacken. Hade problem defensivt. Gav bort en farlig kontring efter slarv vid en hörna i den första halvleken och gick sedan bort sig vid Norges 1-0-mål. Då kom han helt fel in i en duell.

Filip Helander

Sveriges backlinje hade inte alltid koll på Norges offensiv. Helander tappade markering på Joshua King vid ett inlägg som nickades i ribban efter en kvarts spel. Kunde ha plockat bort Ola Kamara vid Norges kvittering på tilläggstid.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Alexander Isak (IN 62), Gustav Svensson (IN 66), Sebastian Andersson (IN 95)