SPELARBETYG: Quaison och Granqvist underkända i Sveriges kryssmatch mot Norge

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Kristoffer Olsson

Stark insats. Var överallt och störde motståndare, vann boll och bröt anfall. Vasst genombrott i första halvlek där han visade prov på sitt fina ryck.

Sebastian Larsson

Stark arbetsinsats. Vann dueller, löpte mycket. Bra i det korta passningsspelet, men kunde visat mer i det längre.

Emil Forsberg

Blixtrade till emellanåt. Framför allt i 15-20 minuter i början av andra halvlek klev han fram som mest och kvitterade fint till 1-1 efter ett behärskat avslut.

Alexander Isak

UT 77. Vass i första halvlek och var flera gånger lurig och hotade inne i Norges straffområde. Men tappade i andra halvlek och blev utbytt.

Robin Olsen

Svårt på målet då Norge kom i bra läge nära mål. Var annars stabil och gjorde det han skulle.

Mikael Lustig

Bra vilja och mod och kom många gånger med upp i offensiven och slog ett par farliga inlägg. Också ett bra defensivt jobb.

Victor Nilsson Lindelöf

Flera slarviga misstag i första halvlek med felpass och missbedömning av nickdueller. Spelade upp sig i andra halvlek.

Pierre Bengtsson

Fick ibland kämpa hårt i defensiven då Norge flera gånger kom fram på den kanten. Kom med upp i offensiven ett par gånger.

Albin Ekdal

UT 84. Hade en tuff match på det centrala mittfältet där det var mycket kamp. Visade inte upp sin vanliga kyla och hade svårt att hålla i och styra.

Andreas Granqvist

Misstag på målet då han passade fel och ställde hela sitt lag. Annars bra vilja och försökte mana på sitt lag. Många tuffa dueller med King.

Robin Quaison

UT 77. Ingen bra match för Quaison. Hade svårt att komma loss och hota. Fick ett bra inlägg av Lustig i första halvlek, men hann inte fram till bollen.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Marcus Berg (IN 77), Sebastian Andersson (IN 77), Gustav Svensson (IN 84)