SPELARBETYG: "Saknades desperation - inget resultat att vara nöjda med"

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Jennifer Falk

Hon började visa skadetendenser redan mot Danmark. Efteråt beskrev hon det som att hon var "trött i höften" och det tycktes hålla i sig även på tisdagen. Hon fick därför hjälp med utsparkarna. Liksom mot Danmark var det inte mycket att göra vid straffsparken men i slutskedet av matchen stod hon för en mycket fin räddningsaktion.

UT 82. Amanda Nildén

Växte in i sin roll och man kunde nästan se självförtroendet växa under matchens gång. Ju längre den första halvleken gick desto mer vågade Nildén också kliva med i anfallsspelet. En klar styrka för Sverige att få med hennes vänsterfot även i anfallsspelet.

Filippa Angeldahl

Låg helt rätt vid 1-0-målet och kunde bara lägga in bollen i mål. Ingen svår aktion för en så rutinerad spelare som Angeldahl men det gäller att ligga rätt. Hon hade bud på flera chanser som dock inte blev någonting av.

UT 62. Matilda Vinberg

I ett Sverige där flera av spelarna inledde något knackigt var Matilda Vinberg en ljusglimt och det fortsatte. Lekfullt kunde hon utmana på vänsterkanten och vid 1-0-målet blev hon väldigt ensam. Visserligen var inte den avgörande passningen perfekt, men det gjorde ingenting när Angeldahl låg helt rätt. 21-åringen var dessutom bollvinnande vid flera tillfällen. Kul och lite otippat att det var Tottenham-svenskorna som tog för sig när de nu fick chansen.

Hanna Lundkvist

Var med mer från första stund i den här matchen och såg stabil ut. Hon var även med mer i uppspelsfas och anfallsspel. En stabil insats.

Magdalena Eriksson

Alla uppspel gick inte Erikssons väg på tisdagen. Men det var ingenting som spelade någon större roll för utfallet. Fick nog försvara mer än vad både hon och backlinjen hade räknat med och ibland blev både Eriksson och back-kollegorna något ställda. Inget hundraprocentigt försvarsspel.

Emma Kullberg

Olyckligt med en hands som orsakade straffen och som ledde till 1-1. I övrigt en godkänd insats, men det hamnade i skymundan. Nere och nosade på en etta.

Hanna Bennison

Skulle haft en frispark i bra läge i den första halvleken, men fick inte det. I övrigt syntes hon inte särskilt mycket, men städade upp en del i försvaret och låg rätt i presspelet. Har hittat hem i sin nya position.

UT 62. Julia Zigiotti Olme

Som vanligt var hon stark i närkamperna och bröt många bollar. Men liksom mot Danmark hade hon problem med passningsspelet. En godkänd insats.

Stina Blackstenius

Mer inblandad än man såg henne mot Danmark. Tog flera smarta löpningar och höll sig på rätt sida av offsidelinjen. Men Sverige borde gjort fler mål, både sett till chanser och motstånd. Det gjorde man inte och där hade Blackstenius ett ansvar i sin roll som anfallare. Hon hade dessutom en stolpträff som borde suttit i mål. Det saknades desperation från både henne och laget - speciellt i slutskedet. Kryss mot Wales är inget resultat som Sverige borde vara nöjda med men någon vidare slutforcering fick man aldrig till.

UT 82. Johanna Rytting Kaneryd

I den första halvleken var det inte den Rytting Kaneryd som vi har blivit vana att se. I stället hade hon det många gånger tufft en-mot-en, något som normalt sett är en av hennes främsta styrkor. Tajmingen i inspelen satt inte riktigt heller. Vad som dock var imponerande var att hon trots att allt inte gick hennes väg alltjämt var en ständig utmanare som var inblandad i väldigt mycket.

IN 62. Rebecka Blomqvist

Stod för ett par fina passningar under kvarten på planen.

IN. 62 Kosovare Asllani

Hade lite svårt att hitta in i tempot under sin tid på planen, men var delaktig. Kom in i ett svårt skede i matchen.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Sofia Jakobsson, Jonna Andersson.