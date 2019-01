SPELARBETYG: Simon Thern bäst i Sverige

Efter förlusten mot Finland såg Sverige ut att gå mot en 2-1-seger mot Island, men i slutminuten kvitterade motståndaren och matchen slutade 2-2. Simon Thern svarade för ett mål och en assist. Här är Fotbollskanalens betyg.

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

Ingen.

Simon Thern

Bäst i Sverige. Var helt okej i första halvlek, och i andra växlade han upp ännu mer och gjorde en snygg assist och ett mål. Smart i passningsspelet och bra driv och blick. Kom bort lite när han flyttades ut på en kant i andra halvlek. Bättre centralt.

Viktor Gyökeres

Målskytt. Visade återigen upp fina egenskaper. Stor, stark, snabb och modig. Fick för få bollar att jobba med i första halvlek, desto mer i andra, speciellt när Fransson kom in.

Oscar Linnér

UT 45. Spelade första halvlek. Släppte in ett mål som inte var otagbart. Gjorde sedan ett par räddningar, framför allt en som var vass.

Filip Dagerstål

Gjorde en okej insats. Vågade ibland ta med bollen framåt, men blandade och gav i passningsspelet. Kom in i det och spelade upp sig i andra halvlek.

Joel Andersson

Bra defensivt och försökte fylla på några gånger framåt. Fysisk och rivig. Bladade och gav i passningsspelet.

Sotirios Papagiannopoulos

Blandade och gav en del. Ibland fin i passningsspelet, men slog bort några passningar för mycket och slarvade ibland i positionsspelet.

Melker Hallberg

UT 86. Bra arbetsinsats och kämpade. Men verkade inte vilja göra så mycket med bollen utan spelade ofta den snabbt ifrån sig.

Tesfaldet Tekie

UT 64. Hade svårt på en något ovan position på kanten. Blixtrade till några gånger när han kom in centralt och hade en fin framspelning till Levi i början av andra halvlek.

Isak Pettersson

IN 46. Fick spela andra halvlek och släppte in ett mål i slutet. Fina fötter. Sattes inte på några större prov.

Muamer Tankovic

UT 78. Hade det svårt. Fick inte riktigt fast bollen och hotade inte tillräckligt.

Adam Andersson

Rivig och kämpade. Blandade och gav i passningsspelet. Slog bort en del bollar.

Jonathan Levi

UT 78. Inte så lyckad på den här nivån. Vände ofta hemåt och försökte spela enkelt. Hotade inte.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Alexander Fransson (IN 64), Daleho Irandust (IN 78), Kalle Holmberg (IN 78), Alexander Milosevic (IN 86).