SPELARBETYG: Svagt Sverige i tunga förlusten mot Georgien

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

-

Emil Forsberg

Låg bakom jättechans i andra halvlek när han satte in ett fint inlägg till Zlatan som bröstade ner till Claesson som missade öppet läge. Bröstade själv ner bra till Isak i första halvlek.

Mattias Svanberg

UT 78. Visade flera gånger i framför allt första halvlek prov på bra speluppfattning och hittade fina lösningar med skarvar framåt. Bra presspel när han bröt och kontrade till Isak, och borde ha fått tillbaka bollen i bra läge, men Isak försökte i stället till Zlatan.

Zlatan Ibrahimovic

Var nära ett par gånger. Vass bröstpass till Claesson som fick öppet läge. Bröt en svag georgisk passning till målvakt och satte Forsberg i bra läge som slutade i att motståndarna räddade nära mållinjen. Hade även tre nicklägen, där ett slutade med att Lindelöf var nära att göra mål.

Robin Olsen

Kan inte lastas för den här förlusten. Gjorde en räddning vid 1-0-målet men fick inte nog med hjälp på returen. Vass aktion på farligt skott med en kvart kvar att spela och därefter i princip chanslös på 2-0.

Emil Krafth

Tuff uppgift att ställas mot Kvaratschelia och gjorde det okej, även om han ibland hade svårt att hänga med. Vann en del dueller, men kunde varit mer resolut vid 1-0-målet. Försökte bidra offensivt.

Viktor Claesson

UT 74. Hade svårt att hota och såra Georgien. Fick en jättechans efter att Zlatan bröstat ned bollen, men missade. Svag tvåa.

Joakim Nilsson

Stoppade en farlig kontring i första halvlek och skötte sig okej överlag. Inte klockren i duellerna. Stabil i passningsspelet.

Ludwig Augustinsson

Försökte trycka fram offensivt och skapa saker där, men utan att riktigt lyckas. Okej defensivt.

Victor Nilsson Lindelöf

Lagkaptenen skötte många av uppspelen och var fin med boll, bland annat gav han Isak ett friläge. Men mittbacken förlorade också en viktig nickduell vid Georgiens 1-0-mål och gick in alldeles för vekt i en duell vid 2-0-målet.

Kristoffer Olsson

Svag insats på det centrala mittfältet. Gick för ofta bort sig och blev överspelad så att Georgien kunde kontra. Fick inte heller till det i passningsspelet.

Alexander Isak

Hade ingen lyckad match. Värderade fel några gånger och tappade boll lite enkelt ett par gånger. Borde ha gjort mål på friläge efter pass från Lindelöf, men svagt avslut.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Dejan Kulusevski (IN 74), Robin Quaison (IN 78), Jesper Karlsson (IN 87)