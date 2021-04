SPELARBETYG: Svenska försvarsspelarna hyllas: "Hon vann allt"

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Jennifer Falk

En väldigt stark prestation. Vass räddning på Rose Lavelles avslut i första halvlek. Hur stabil som helst matchen igenom. Släppte in ett mål på straff i slutet.



Nilla Fischer

Visade att hon vill ha platsen i startelvan. Bra spelförståelse och fin i positionsspelet.



ANNONS

Väldigt bra insats och stoppade allt som kom i hennes väg. Bra i duellspel och smart i positionsspelet.

Magdalena Eriksson

Bra insats till vänster i trebackslinjen. Stark i defensiven och vann allt som kom.

Lina Hurtig

UT 77. Gjorde 1-0 på en fin nick. Spelade på något ovan position som forward. Inte helt enkelt när USA hade mest boll, men Hurtig gjorde det ändå smart. Bra på huvudet och en fin skarv till Rolfö som frispelade Jakobsson.



Fridolina Rolfö

UT 61. Hade ett jätteläge att göra 2-0 precis innan halvtid efter att ha varit vaken och snott bollen och blivit fri. Svår match när USA hade mest boll, men bra arbetsinsats.



Caroline Seger

Hade det tufft mot USA:s mittfältare som ofta var övertaliga. Fick kämpa och fokusera på att ligga rätt i defensiven. Spelade upp sig.



Sofia Jakobsson



ANNONS

Var ofta inblandad när det hettade till framåt. Hade ett jätteläge att göra 2-0. Orsakade straffen (som borde varit frispark) och det gör att betyget blir en svag trea.

Jonna Andersson

Gjorde en godkänd match och hade mycket att göra när USA tryckte på vid kanterna. Fick lägga fokus på defensiven och kom inte med så mycket i offensiven.



Hanna Glas

Gjorde en godkänd match och var bra i defensiven. Blandade och gav i passningsspelet.



Kosovare Asllani

Slog hörnan som Hurtig nickade in till 1-0. Fick inte samma offensiva roll som hon brukar utan var en av två centrala mittfältare. Och det blev mycket defensivt slit. Tufft mot USA:s skickliga mittfältare som ofta var en mer.

Filippa Angeldahl

IN 61. Kom in och fick försvara ledning. Inte en enkel uppgift när USA tryckte på och jagade kvittering.



Spelade för kort tid för att betygsättas: Stina Blackstenius (IN 77)

ANNONS

-