SPELARBETYG: Sverige föll tungt mot Danmark - två spelare stack ut: "En av Sveriges bästa spelare"

LAGOS. Sverige förlorade med 1-2 mot Danmark efter ett sent avgörande. Två spelare stack ut. Här är Fotbollskanalens spelarbetyg.

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Nathalie Björn

Bra blick, speluppfattning, beslut och passningsspel snabbt framåt. En av Sveriges bästa spelare.

Filippa Angeldahl

Ville mycket. Var rörlig, ofta spelbar och fördelade bra. Bra passningsfot. Bättre med boll än utan. En av Sveriges bästa spelare.

Lina Hurtig

UT 77. Stark första halvlek och gjorde 1-0 efter en fin prestation där hon tog med sig bollen snabbt och bra och avslutade säkert. Borde ha avgjort på fritt läge framför mål i slutet av matchen.

Emma Kullberg

Bra insats. Bra blick för spelet, var lugn och oftast bra i passningsspelet (spelade dock med små marginaler ett par gånger, blev en gång överspelad i ett brytningsförsök av Harder och en gång en slarvig passning där Danmark bröt och kontrade).

Julia Karlernäs

Var fysisk, vann en hel del dueller och var bra i presspelet.

Magdalena Eriksson

UT 45. Spelade en halvlek. Gjorde det bra utan att glänsa. Stark och resolut.

Jessica Samuelsson

UT 64. Bättre defensivt än offensivt. Hade någon bra brytning på Harder. Men ett par slarviga passningar och inlägg.

Hanna Glas

IN 64. Kom in och var nära att assistera fram till ett avgörande mål. Inlägget längs backen var prefekt, men Hurtig träffade på målvakten.

Jennifer Falk

Vass räddning på en dansk nick efter hörna i andra halvlek. Bra speluppfattning och var snabbt ute ett par gånger. Svårt att ta första målet, var nära att ta det andra. Stark tvåa.

Mimmi Larsson

UT 77. Kämpade och slet, och var bra i presspelet. Hade några fina djupledslöpningar och något inspel som kunde blivit farligt. Men för få avslut på mål.

Loreta Kullashi

IN 64. Hoppade in i andra halvlek, men kom inte riktigt in i matchen.

Lotta Ökvist

UT 88. Gjorde landslagsdebut och kommer helt säkert göra många fler landskamper i framtiden. Slarvade en del med passningar och inlägg. Hade en fin brytning centralt där hon sedan satte Janogy i bra kontring.

Madelen Janogy

UT 64. Hade svårt att få till det. Kom inte loss och hotade. Svag tvåa.

Amanda Ilestedt

IN 46. Bra i defensiven, fram till sista minuten. Då passade hon fel och ställdes sitt lag, Danmark kontrade och avgjorde. Slarvade en del i passningar. Svag tvåa.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Rebecka Blomqvist (IN 77), Fridolina Rolfö (IN 77), Caroline Seger (IN 88)