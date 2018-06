SPELARBETYG: Sveriges forwards underkända mot Peru

5 - Mästerlig

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

Robin Olsen

Bra pondus och trygghet. Gjorde det han skulle. Räddade Sverige i den första halvleken och kom ut fint och tog ett friläge, som var Perus enda chans.

Victor Nilsson Lindelöf

Släppte inget förbi sig och var resolut i duellspelet och följsam. Bättre med bollen än mot Danmark och hade flera väldigt vassa uppspel som slog ut flera motståndare, och som hans lagkamrater borde ha tagit bättre tillvara på.

Andreas Granqvist

Stabil som vanligt och släppte inte till något. Bra samarbete med Lindelöf. Stark och bra defensivt. Släppte mycket av uppspelen till Lindelöf.

Ludwig Augustinsson

Visade att han vill ha platsen som vänsterback. Gjorde en bra match. Gjorde ett par bra brytningar och kom med bra upp i offensiven och slog några bra inlägg.

Mikael Lustig

UT 70. Spelade tufft i en del dueller och var stabil bakåt. Kom dock inte med upp i offensiven så mycket som vi är vana vid. Hade ett vasst inlägg i den andra halvleken som Ola Toivonen var nära att få på huvudet nära mål.

Viktor Claesson

Ville mycket. Blandade och gav. Blev lite mer rakt på mål än med Durmaz till höger. Var inblandad i några halvchanser och hade den farligaste chansen när han akrobatiskt kastade sig och fick på en träff som dock målvakten räddade.

Albin Ekdal

UT 81. Började matchen väldigt bra och hade bland annat en vass genomlöpning innan han hittade Claesson i ett bra läge. Men tappade en bit in i första halvlek och blandade och gav sedan. Tappade en del farliga bollar.

Sebastian Larsson

UT 90. Började, precis som Ekdal, bra, men tappade och gjorde sedan en del bra saker blånad med mindre bra saker. Kämpade och slet centralt, var tuff och hamnade också i väldigt många ordtjafs.

Emil Forsberg

UT 85. Inte samma fart i fötter och ben som tidigare och kom aldrig riktigt loss. Är väldigt viktig för offensiven och måste lyfta sig till VM-premiären.

Ola Toivonen

UT 75. Hade ett par bra skarvar och framspelningar, men hade själv svårt att komma loss och skapa något. Gick tufft in i flera dueller. Bättre felvänd än rättvänd.

Marcus Berg

Fortfarande svårt att komma loss och vara vass rättvänd mot mål. Hade en bra nick till Claesson som avslutade farligt i första halvlek. Slarvade i passningsspelet.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Emil Krafth (IN 70), Isaac Kiese Thelin (IN 75), Oscar Hiljemark (IN 81), Marcus Rohdén (IN 85), Gustav Svensson (IN 90).