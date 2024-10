SPELARBETYG: "Syntes att självförtroendet var tillbaka"

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Hanna Bennison

Var stark på mittfältet och stod upp bra mot ett förvånansvärt fysiskt starkt Luxemburg. Det syntes att Bennisons självförtroende var tillbaka och mittfältaren kunde spela betydligt mer avslappnat än man sett tidigare.

UT 76. Filippa Angeldahl

Angeldahl stod helt klart för rutinen på mittfältet den här fredagskvällen. I den första halvleken bjöd hon på fina djupledslöpningar - men framför allt ett kanonskott som öppnade målskyttet.

UT 76. Johanna Rytting Kaneryd

I ett Sverige som inte kom upp i den nivån man kan förvänta sig i första halvlek så visade ändå Rytting Kaneryd att hon är i toppform. Hon låg bakom mycket i anfallsspelet, inte minst assisten till Filippa Angeldahls drömmål. Dessutom stod hon själv för 2-0-målet. Möjligtvis lite väl osjälvisk vid det bortdömda 3-0-målet.

UT 65. Rosa Kafaji

Var först ut med att våga dribbla. Det fungerade ibland och ibland inte. Men när hon tappade bollen tog hon ofta tillbaka den direkt. Blev lite anonym utan boll.

UT 65. Fridolina Rolfö

Till och med lagkaptenen för dagen, tillika Barcelonastjärnan Fridolina Rolfö tog för lång tid på sig i straffområdet i första halvlek. Det är ganska talande för att Sverige föll in i Luxemburgs tempo. Hann inte uträtta särskilt mycket i den andra halvleken heller.

Stina Blackstenius

Blackstenius tog sig nyligen tillbaka från skada i Arsenal och var även tillbaka från start i landslaget. Kanske kan den längre frånvaron förklara att precisionen inte riktigt fanns där i den första halvleken. Då stod anfallaren för lera svaga avslut. Fick en något bättre start i andra. Då gjorde hon två mål, men fick båda bortdömda för offside (vid det andra målet var det dock Asllani som stod offside). Tredje gången gillt satt bollen åter i mål, men den här gången skevs det också in i målprotokollet.

Zecira Musovic

Sverige hade stort bollinnehav i matchen och varken Musovic eller backlinjen hade särskilt mycket att göra.

Amanda Nildén

Hade ett par fina inlägg, men också ett par slarviga passningar. Liksom den övriga backlinjen stod hon för en stabil insats.

Nathalie Björn

I brist på Luxemburgsanfall blev Björn och Sembrants främsta uppgift att vända på spelet. Det gjorde man bra.

Linda Sembrant

Hade hugg på ett avslut i första halvlek, men fick inte till det. I övrigt en godkänd insats tillsammans med övriga backlinjen.

Hanna Lundkvist

Stabilt i backlinjen trots att hon, liksom sina back-kollegor, inte utmanades särskilt. Visade flera tendenser på den oräddhet hon har brukat stå för mot betydligt bättre motstånd.

IN 65. Kosovare Asllani

Kom in med pigg energi och orkade fullfölja anfallen. Stack dock inte ut lika mycket som ersättarna Sofia Jakobsson, Anna Anvegård och Evelyn Ijeh som byttes in tio minuter senare.

IN 65. Matilda Vinberg

Det var inte särskilt mycket spel på Vinbergs kant under den halvtimmen som hon befann sig på planen, därför var det också svårt att uträtta några stordåd. Men de gångerna hon var inblandad i situationer såg hon framåtlutad ut.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Sofia Jakobsson, Anna Anvegård, Evelyn Ijeh.