SPELARBETYG: Tre svenska spelare får högsta betyg

Fridolina Rolfö

UT 90. Gjorde som hon ville mot världstvåan Tyskland. Tog sig hela tiden förbi och hotade. Fantastisk passning till Jakobsson som blev fri och senare till Blackstenius som blev fri. Bra nick som målvakten tvingades lämna retur på innan Blackstenius 2-1-mål. Stark defensiv insats också. Wolfsburg lär njuta över sitt nyförvärv.

Linda Sembrant

Klev fram när det behövdes. Gjorde sin bästa match i VM. Fint Montpellier-samarbete med fantastisk assist till Jakobssons 1-1-mål. Väldigt bra i positionsspelet och stark i duellerna. Släppte ingen förbi sig.

Sofia Jakobsson

Vilken match hon gjorde. Ett ständigt hot och vågade utmana. Grym prestation när hon satte 1-1 med djupledslöping, fart och kliniskt avslut. Innan det ännu bra djupledslöpning så hon blev fri efter pass från Rolfö. Var den som utmanade vid 2-1 och slog in bollen till Rolfö som nickade.

Stina Blackstenius

En väldigt bra arbetsinsats och hon rev upp hål i Tyskland. Vid rätt plats vid rätt tillfälle och tryckte in 2-1.

Caroline Seger

Hade problem i början när Tyskland tryckte på. Hade då lite problem med tempot. Men spelade upp sig rejält och var stark i andra halvlek. Höll ihop mitten. Bra defensiv och vann dueller.

Hanna Glas

Fick lägga mycket energi på defensiven. Började lite svajigt men spelade upp sig och hade koll på sin kant.

Nilla Fischer

UT 66. Hade det tufft i början när Tyskland pressade. Men spelade upp sig. Var tuff. Bra i anfallsspelet. Hade bra djupledsboll till Blackstenius.

Elin Rubensson

UT 86. Tufft i början vid tysk anstormning. Kom ofta efter. Men spelade upp sig och var bra i andra halvlek. Höjde sig i presspelet och slog ett bra väldigt bra passningar.

Kosovare Asllani

Tog ett bra defensivt ansvar och kämpade och slet. Hittade en väldigt bra yta innan 2-1, fick bollen och vände upp och hittade Jakobsson.

Hedvig Lindahl

Kunde inte göra mycket på Tysklands 1-0-mål. Tveksamt ingripande när Tyskland var nära att nicka in 2-2 i slutet.

Magdalena Eriksson

Väldigt dålig passning som ställde hela sitt lag vid 0-1. Men visade vilja och inställning och spelade upp sig. Revansch vid 2-1 då det var hon som startade anfallet med en jättebra passning till Asllani som var i farlig yta. Bra i duellspelet.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Amanda Ilestedt (IN 66), Nathalie Björn (IN 86), Lina Hurtig (IN 90)

Semifinalen mellan Sverige och Nederländerna på onsdag sänds på TV4 och C More och kan streamas på cmore.se med start klockan 20.00.