SPELARBETYG: Tre underkända i Sveriges seger

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Peter Abrahamsson

UT 45. Målvakten spelade den första halvleken och var vaken på det som hände. Bjöd på en jättefin reflexräddning på nick från nära håll i den 22:a minuten.

Simon Hedlund

Forwarden var länge, länge väldigt osynlig. Blev dock frispelad av Bojanic med en kvart kvar att spela och rullade då in 1-0 till Sverige.

Muamer Tankovic

UT 73. När han väl hade boll gjorde han sitt för att få upp tempot i Sveriges spel och han låg bakom en av Blågults få farligheter, i den 20:e minuten. Kom dock fel in i en del närkamper och slet defensivt. Klev av på grund av skada.

Robin Söder

Tog sina löpningar och vann en del luftdueller. Men Sveriges offensiva spel var begränsat i den här matchen och forwardsduon längst fram hade inte mycket att jobba med.

Alexander Kacaniklic

Framför allt i första halvlek lyckades Kacaniklic få upp lite fart och skapa potentiella farligheter. Yttern försökte mycket men utan att få till någon riktig fullträff.

Simon Sandberg

Högerbacken hade, likt laget, ingen av sina bättre kvällar. Kan bättre i duellspelet och fick inte ut mycket av sina fina offensiva kvaliteter.

Anton Salétros

Det centrala mittfältet hade det kämpigt. Salétros och Erlingmark fick aldrig grepp om motståndet. Visade upp sin fina vänsterfot vid något enstaka tillfälle, men hade en tung kväll.

Adam Andersson

UT 45. Högerbacken brände ett bra läge i den 20:e minuten när han följde med upp i ett anfall. Kosovos vänsterkant vållade också en hel del problem för honom i defensiven.

Isak Pettersson

IN 46. Hade inte särskilt mycket att göra i den andra halvleken, som han fick spela. Målvakten agerade dock på det han behövde.

Joel Andersson

IN 46. Bytte av sin bror i paus och Midtjylland-spelaren glänste inte. Var steget efter i vissa dueller och bidrog inte med mycket framåt.

Jacob Une Larsson

Det blev en svettig kväll för Sveriges mittbackspar. Une Larsson slarvade med boll och bjöd på farligheter för Kosovo.

Kristopher Da Graca

UT 64. Mittbacken inledde nervöst och bjöd Kosovo på en farlig kontring redan i den sjunde minuten. Tappade boll vid ett flertal tillfällen och hittade aldrig rätt.

August Erlingmark

UT 64. Mittfältaren förlorade en hel del i duellspelet och slog bort passningar. Ingen vidare landslagsdebut för Erlingmark.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Darijan Bojanic (IN 64), Marcus Danielson (IN 64), Jesper Karlsson (IN 73)