SPELARBETYG: Trio bäst i svenska derbyförlusten

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Robin Olsen

Stabil mellan stolparna, som alltid. Stod för en bra räddning tidigt och sedan en riktigt vass en på en norsk nick på hörna efter en dryg kvart. 1-0-målet var en straff och 2-0-skottet välplacerat. Jätteräddning på Haaland-friläge efter 2-0 och fin reflexaktion en stund senare. I slutminuterna räddade han också ett friläge till. Såg till att Sverige inte blev förnedrat.

Emil Forsberg

UT 65. Bra insats och var den som ledde den svenska offensiven och var ett hot för Norge. Bra med bollen, smart och ett fina tempoväxlingar. Nära att göra ett snyggt solomål precis innan han blev utbytt. Stark trea.

ANNONS

Anthony Elanga

IN 65. Pigg när han kom in. Nära att skjuta in 2-1 i slutminuterna och tryckte till slut in en snygg reducering.



Ludwig Augustinsson

Följde med upp offensivt när tillfälle gavs och hade speciellt ett bra inspel i början av andra halvlek som nog borde gett en assist. Ställde Haaland onside i farligt läge efter 2-0.

Jens Cajuste

UT 78. Blandade och gav. Ibland fina aktioner med bland annat eleganta vändningar, men ibland sämre aktioner med bolltapp och förlorade dueller. Stark tvåa totalt sett.

Emil Krafth

Högerbacken drog på sig en straff, som dock var billig. Missade ett jätteläge i början av andra halvlek och var delaktig offensivt när Sverige tryckte på för kvittering.

Viktor Claesson

UT 78. Fick en bra chans i början av matchen men skottet smet strax utanför. Bra arbetsinsats, men hade svårt att få till det i offensiven och hotade för sällan.

ANNONS

Alexander Isak

UT 65. Det vill sig inte riktigt när det kommer till avslut och att hota motståndaren. Bra arbetsinsats. Hade en bra djupledslöpning i början av matchen där han sedan satte upp Viktor Claesson som avslutade tätt utanför.

Dejan Kulusevski

Det här var inte Dejans match. Kom varken rätt i offensiven eller defensiven. Var hårt påpassad och lyckades inte hota Norge. Hade dock en fin framspelning till Elanga sent och stod för assisten till 2-1.



Mattias Svanberg

Kämpade och försökte och gav sig iväg på en del djupledslöpningar. Men fick inte riktigt till det. Spelade upp sig under första halvan av andra halvlek och var med och bidrog till ett tryck mot Norge.



Viktor Gyökeres

IN 65. Försökte vara aktiv och bidra i jakten på mål. Bra bollmottagare längst fram.

Joakim Nilsson

Blandade och gav i passningsspelet, både bra och dåliga servar. Stod för ett avgörande misstag på Norges 2-0-mål när han missbedömde bollbanan helt. Strulade sedan till det med boll igen och gav bort ett friläge.

ANNONS

Alexander Milosevic

Svag i en tidig duell mot Sörloth, vilket skapade farlighet för Norge. Såg obekväm ut med bollen i första halvlek och hade en felpass i andra halvlek som ledde fram till Haaland-friläge. Tog inte för sig som han brukar.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Jesper Karlström (IN 78), Kristoffer Olsson (IN 78)