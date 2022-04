SPELARBETYG: Trio stack ut när Sverige blev VM-klart

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Kosovare Asllani

Helt klart Sveriges vassaste spelare från första minuten – löpstark och stark i varenda duell. Viftade mycket efter boll och var lockade till sig motståndare för att öppna upp ytor för sina lagkamrater. Hon hittade även in fint från kanten och skickade in bra djupledsbollar. Hade också ett skott i ribban som hade kunnat ge Sverige ledningen innan hon satte kvitteringen i den 79:e minuten.

Jonna Andersson

Det bara lyser om självförtroendet. Visar att hon hela tiden är spelbar och håller sig på språng. Skickade in tjusiga bollar i straffområdet som tyvärr inte förvaltades.

Filippa Angeldal

IN 56. Kom in och var nära att sätta kvitteringen direkt. Försökte att ta dueller och visade sig spelbar. Med mindre än fem minuter spelade fick hon till ett skott som gick i ribban. Kom in med självförtroende och visade på fina kvaliteter. Stabil insats och klart godkänd.

Amanda Ilestedt

Stod för en stabil insats. Syntes inte till så mycket då Sverige främst spelade på vänsterkanten.

Stina Blackstenius

Tryckte fint framåt, hittade ytor och sprang fint i djupled. Hade ett par chanser, och fina lägen. Höll på att nicka in kvitteringen.

Caroline Seger

Stabil som vanligt och är tryggheten själv. Bidrar med en säkerhet till sina medspelare också. En stadig tvåa.

Hanna Bennison

UT 56. Stod för ett par fina aktioner. Tog initativ och letade djupleds ytor, spelade bland annat fram till Asllanis skott som gick i ribban. Tog även hon ett onödigt gult kort.

Linda Sembrant

UT 56. Det märks att hon är tillbaka på riktigt nu. Hon håller sig lung i alla situationer som vanligt och är med och styr spelet.

Fridolina Rolfö

IN 56. Bidrog med ny energi när hon väl byttes in. Spelade in till Angeldals nick som gick i ribban. Hade chans att ge Sverige ledningen i den 83:e minuten med ett utmärkt skott.

Magdalena Eriksson

Den i backlinjen som varit mest delaktiv i spelet framåt - hänger med uppåt och stod för en stabil match i 90 minuter. Drog på sig ett onödigt gult kort i den första halvleken.

Lina Hurtig

UT 77. Offrade allt och hade flera chanser att ge Sverige ledningen. Men tajmingen syntes inte riktigt till när hon hotade framåt. Fick inte utdelning men fortsatte att hota framåt.

Hedvig Lindahl

Det är ett Sverige som styr spelet och det har inte varit många bollar mot eget mål. Lindahl har varit aktiv och flyttat upp en del. Men släppte in ett snöpligt mål strax innan halvtidsvilan av första halvlek - dock kunde hon inte göra så mycket åt att bollen styrdes in.

Hanna Glas

UT 77. Stabil bakåt och delaktig framåt från högerkanten. En godkänd insats av högerbacken trots att det inte riktigt stämde riktigt. Hon blev bollhållande en del gånger. Höll på att orsaka en straff när hon var på Katie McCabe i ryggen.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Olivia Schough (IN 77), Nathalie Björn (IN 77)