SPELARBETYG: Två Blågult-spelare stack ut i EM-premiären

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Jonna Andersson

UT 71. Vänsterbacken följde med upp fint och gav Sverige ledningen till 1-0 med sitt tredje mål på 70 A-landskamper. Vidare följde hon även med upp i ett antal anfall med bra inlägg. Borde dock skjutit när hon kom upp i ett bra läge i början av andra halvlek.

Kosovare Asllani

Ställde till det rejält för det nederländska försvaret - gjorde bort flera av backarna vid flera tillfällen. Såg bolltrygg ut och stod för en vacker aktion när hon tunnlade Aniek Nouwen för att sedan assistera Jonna Andersson till 0-1. En av de absolut bästa spelarna på planen för svensk del.

Magdalena Eriksson

Mittbacken var stabil och gjorde framför allt i slutskedet en helt avgörande brytning, då Jill Roord var nära att komma fri framför mål. Den brytningen gjorde att matchen slutade 1-1.

Caroline Seger

Stabil insats av lagkaptenen som flera gånger lyckades stoppa den nederländska stjärnan, Vivianne Miedema. Trygg på mittfältet med sin rutin och fördelade bollarna fint.

Lina Hurtig

UT 70. Jobbade hårt med att trötta ut den nederländska defensiven. Hotade konstant i boxen och i djupled och sökte hela tiden boll. Hade en del lägen men lyckades inte hitta in i mål, överlag en stabil insats.

Fridolina Rolfö

Var överallt hela tiden - hotade hon inte framåt, var hon och stöttade upp i defensiven. Otroligt bra fysiskt och vann många dueller. Dessutom blev det en hel del fina individuella aktioner även om det inte riktigt ville släppa till med målskyttet. Blev dock en oturlig rensning när Rolfö istället passade bollen till Jill Roord som kunde kvittera.

Hedvig Lindahl

Stabil matchen igenom, även om hon inte blev hotad så ofta. Kunde inte göra så mycket på Nederländernas kvitteringsmål.

Nathalie Björn

Trygg i backlinjen, men blev lite bortgjord av Vivianne Miedema vid ett tillfälle i andra halvlek. Annars en relativt stabil prestation. Såg till att Sverige "bara" släppte in ett mål mot ett världslag.

Hanna Glas

Hyfsad defensivt och pigg offensivt. Följde med upp i ett antal anfall, men lyckades inte riktigt hitta rätt med inspelen.

Amanda Ilestedt

Blandade och gav. Hade i första halvlek en svag mottagning, som gjorde att Lieke Martens fick ett läge, och blev sedan lurad av Vivianne Miedema innan det orangea laget gjorde 1-1. Samtidigt med och såg till att Sverige "bara" släppte in ett mål.

Filippa Angeldahl

UT 71. Såg inte ut som man är så bortskämd med att se henne. Stod för en del bra framspelningar men spelet fanns inte riktigt där - och var till stor del halvt osynlig. Gjorde inga större misstag, men gjorde inte heller direkt avtryck.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Hanna Bennison (IN 71), Johanna Rytting Kaneryd (IN 71), Stina Blackstenius (IN 70).