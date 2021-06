SPELARBETYG: Världsklass, Robin Olsen!

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

Robin Olsen

Världsklass! En jätte i målet. Stod för flera bra räddningar. Det som stack ut är aktionen på Olmos farliga nick efter en kvart och ännu en jätteräddning i slutminuterna av andra halvlek. Olsen levererade precis den typen av insats som Sverige behöver att han gör mot så här tufft motstånd.

Victor Nilsson Lindelöf

Manchester United-stjärnan var lugnare och tryggare än sin mittbackskollega. Motade bort många inspel. En stark insats.

Alexander Isak

UT 68. Både bra på att hålla i boll och också på att ta sig förbi och framåt. Hade ett avslut som gick på Torres och sedan i stolpen, och en frispelning till Berg som dock missade. Även en bra arbetsinsats.

Ludwig Augustinsson

Stabil defensivt men hade inga stora möjligheter att hota offensivt. Vänsterbacken var följsam och stoppade en hel del spanska inlägg.

Sebastian Larsson

Visade vägen som kapten och satte ribban högt när det kom till arbetsinsats. Slet och slet. La ner ett hårt arbete i defensiven och förstörde en del för Spaniens anfallsspel.

Albin Ekdal

En tuff första halvlek och hade svårt att hitta rätt i positionsspelet mot Spaniens tre centrala mittfältare. Hade svårt med tempot då. Spelade upp sig i andra halvlek och slet hårt i defensiven.



Marcus Berg

UT 68. Stark arbetsinsats. Spelade fram Isak till läget där bollen gick i stolpen. Missade ett jätteläge efter fin framspelning av Isak.

Emil Forsberg

UT 84. Kom inte rätt i matchen. Hamnade ofta på mellis. Var med i anfallet innan Isak frispelade Berg. Fick annars prioritera defensiven och fick inte visa upp sina offensiva egenskaper.

Kristoffer Olsson

En tuff första halvlek och hade svårt att hitta rätt i positionsspelet mot Spaniens tre centrala mittfältare. Slarvade en del gånger när han väl hade boll. Spelade upp sig i andra halvlek och slet hårt i defensiven.

Marcus Danielson

Mittbacken var stundtals svajig i sin mästerskapsdebut. Nervositet inblandat? Gav bland annat Spanien ett friläge när han helt missade bollen i den 38:e minuten.

Mikael Lustig

UT 75. Högerbacken var svag. Bröt boll vid något tillfälle men annars var han blek. Gav exempelvis bort ett jätteläge i den 23:e minuten och misslyckades helt med ett inspel i ett superläge i början av andra halvlek.

Viktor Claesson

IN 67. Kom in som forward och fick springa mycket. Svårt att få ut något offensivt när Sverige var tillbakatryckt.

Robin Quaison

IN 67. Rev och slet efter att ha hoppat in. Men framåt lyckades inte Sverige skapa mycket mot slutet av matchen.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Emil Krafth (IN 75), Jens Cjuste (IN 84), Pierre Bengtsson (IN 84)