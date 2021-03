Spelare riktar svidande kritik mot SvFF: "Sopar allt under mattan"

Mufad Bajraktarevic uppger för Fotbollskanalen att han fick sparken som förbundskapten för damlandslaget i futsal av Svenska Fotbollförbundet efter att ha vägrat att gå med på att plocka bort några av sina bästa från truppen. Enligt Bajraktarevic fick han höra från Mathias Etéus, som är chef för futsalavdelningen på förbundet, att hans jobb skulle vara i fara om han han inte tog ut ”rätt” spelare. Tränaren säger sig ha trotsat den viljan och kort därefter fått sparken.

Bajraktarevic ska ha fått förklarat sig att spelarna inte anses vara ”representativa för svensk futsal”. Varför? Han förklarar:

ANNONS

- Det är väl deras beteende. Spelarna i sig är väldigt duktiga, krävande och ger mycket tillbaka, men tydligen passade de inte in i ramen, som man kanske ville ha. Det tycker jag är väldigt konstigt, då man pratar om att ”Alla är olika - olika är bra” och sådana bitar. Sedan ska vissa spelare inte bli uttagna för att de är på ett speciellt sätt på planen.

Den tidigare förbundskaptenen vill inte säga vilka spelare det rör sig om, men Fotbollskanalen känner till att det handlar om två av landslagets största stjärnor de senaste åren; Nazanin Vaseghpanah och Daniella Chamoun. De bekräftar själva att de är spelarna som Bajraktarevic syftar på - och berättar att de känt sig orättvist behandlade av förbundet på ett sätt som gjort att de tidigare i vinter lämnade in en anmälan om diskriminering till SvFF.

De hävdar att de själva inte fått information från någon förbundsrepresentant om att deras uppträdande som landslagsspelare gått över gränsen. Och när SvFF i november förra året gick ut med att Bajraktarevic skulle lämna sin post blev Vaseghpanah mäkta förvånad.

ANNONS

- Vi fick ett mejl från förbundet om att ”Muffes” kontrakt brutits och då blev jag chockad. Någon månad tidigare hade han ju förlängt sitt avtal och vi hade haft en samling där det pratades om satsningen inför EM-kvalet, säger hon.

Vaseghpanah ringde upp både Chamoun och Bajraktarevic efter beskedet och fick då förklarat för sig att Etéus ska ha lagt sig i trupputtagningar och ställt krav på förbundskaptenen.

- Det har cirkulerat någon lögn. Han (”Muffe”) fick frågan om jag kallat en domare under en landskamp mot Ryssland för en svordom som inte ens finns i mitt ordförråd. Jag fick höra att Mathias hade satt ett ultimatum att jag bland annat inte skulle få bli uttagen. De grejerna kom upp och jag blev väldigt ledsen och ställd. Jag kände att det spreds massa lögner om mitt namn på förbundsnivå och runt omkring. Jag tog det väldigt personligt.

Chamoun berättar:

- Jag kan bara säga att det skötts väldigt dåligt. Det här har påverkat mig väldigt mycket, det har påverkat mig djupt. Det var ingenting som jag var beredd på. Men nu i efterhand har många bitar fallit på plats i hur jag känt i ett och ett halvt år, hur Mathias har bemött mig och behandlat mig. När jag fick veta om ultimatumet av ”Muffe” så blev allt bara svart på vitt.

ANNONS

De båda spelarna menar att de känt av att Etéus inte uppskattat deras sätt att vara, men utan att han sagt det rakt ut. De beskriver hur Etéus vid ett läger inte ens hälsat på dem, att han inte velat hjälpa dem med saker som de bett om och att han inte velat satsa på duon som ansikten utåt för landslaget.

Chamoun berättar att den tidigare gruppchefen, Per Broberg, ville att duon skulle synas utåt. Hon minns tillbaka till det första landslagslägret i mars 2018:

- Per kom till mig och Nazanin sa: ”Ni två ska bli fotograferade, för ni två ska vara ansiktet utåt för svensk futsal. Ni ska promotas för media”. Vi sa: ”Självklart”. Men när Mathias sedan tog över så valde han att plocka bort oss från den delen.

Vaseghpanah:

- Det har varit konstiga grejer som man reagerat över men inte kunnat göra något. Men när allt det här kom upp så fick vi ju svart på vitt att han hade något emot oss.

Så vad är det som skaver kring spelarna? De vet inte själva, men har sina teorier.

- Jag vet inte var det här kommer ifrån. Det enda som jag kan säga som jag tror att det handlar om, det är att jag har en enorm vinnarskalle. I slutändan har den alltid ställt till det för mig. Det är inte så att jag är otrevlig, det är inte så att jag är dryg mot andra, men jag vill vinna, säger Vaseghpanah.

ANNONS

- Och jag var ganska tydlig med det på ett av våra läger, när Mathias hade en Power Point-presentation. Då sa han: ”Vi är här i landslaget för att utvecklas”. Då kontrade jag med: ”Hur kan vi vara här för att utvecklas när vi är med varandra i typ fyra dagar? Utvecklas gör vi väl i våra klubblag och i landslaget måste vi väl vilja vinna? Jag är här för att jag vill vinna”.

Hon fortsätter:

- Jag har aldrig varit otrevlig mot någon, jag har aldrig svurit mot någon, jag har aldrig gjort något. Ingenting av detta speglar mig som person. Det är klart att man blir sårad, man är inte bara en spelare, man är en människa bakom spelaren. Jag kan stå rakryggad och säga: ”Jag har inte gjort något”. Jag är otroligt besviken på att det händer sådant här på förbundsnivå. De lyckades få till det de var ute efter.

Chamoun är inne på samma linje.

- Jag har aldrig haft problem med människor. Sen att jag har stark vinnarmentalitet, älskar att vinna, ställer höga krav på mig själv och vill vara bäst… det är en annan grej. Att han (Mathias Etéus) inte kan hantera det och inte tål det, det är fruktansvärt tråkigt, säger Chamoun.

ANNONS

- Han tål inte att jag är den jag är i den jag är i mitt sätt att vara. Sen att det har varit ett problem för honom utan att jag vetat om det är ett större problem i sig.

Hon säger vidare:

- Jag tror inte Zlatan Ibrahimovic eller Alexander Isak är med i landslaget för att utvecklas. De vill väl vinna? Men när någon säger det på damsidan och ställer höga krav blir det helt plötsligt motstånd från förbundets sida. Jag vet att jag har en stark karaktär och att jag älskar att vinna, men det är inte så att jag är osportslig.

Chamoun berättar att hon den senaste tiden funderat över sitt eget agerande i landslaget.

- Jag har vridit och vänt på ganska mycket saker och ting. Försökt se det från olika perspektiv och lägga ihop ett pussel för att se vad som egentligen hänt. Men allt blir bara tydligare och tydligare, ju längre tiden går, att det verkligen är så som jag säger nu.

Har det varit andra lagkamrater som stört sig på er, Nazanin?

- Det kan jag tänka mig att det har funnits men samtidigt så har det aldrig tagits upp. Och om ”Muffe” väljer att spela mig 19 av 20 minuter, det är ju inte mitt problem. Jag tänker inte tacka nej och säga: ”Kan du inte spela någon annan också?” Varför är inte detta ett problem i herrlandslaget där man ser spelare spela största delen av matchen?

ANNONS

- Men det är aldrig någon som tagit upp något med mig, eller sagt något specifikt om att jag eller vi varit något problem. Aldrig. Det kom från ingenstans.

Har någon från förbundet eller Mathias sagt till dig någon gång: ”Så som du beter dig nu borde du inte bete dig”?

- Nej. Aldrig. Det är därför jag blev väldigt chockad. Jag har ju varit assisterande kapten också och det har aldrig varit något samtal om något sådant. Jag ska inte ljuga om att gruppen absolut hade behövt jobba mer med gruppstärkande övningar men även där har jag varit en som vågat säga till ”Muffe” om det.

Situationen som uppstått har tagit hårt på spelarna, som tidigare i vinter valde att lämna in en anmälan till SvFF.

- Efter samtalen och informationen som jag fick angående allt så kände jag mig väldigt kränkt. Jag gjorde en anmälan till Svenska Fotbollförbundet, en kränkningsanmälan. Och jag var ganska medveten om att den troligtvis inte skulle gå igenom som en ren kränkningsanmälan, för en sådan utgår ju ifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Och jag hade ju inte en exakt grej som jag kunde peka på och säga: ”Här har han kränkt mig”. Men jag kände mig kränkt som människa av hans sätt att vara och hans sätt att ställa ett ultimatum om att jag inte ska representera landslaget när jag inte gjort något. Det är ju ganska hårt.

ANNONS

- En anmälan är ingenting som man tar lätt på och gör hur som helst, men det rann över och efter mycket tänkande från min sida så kände jag att det fick vara nog. Jag har två döttrar och jag vill aldrig någonsin att de ska få uppleva den känslan som jag behövt göra flera gånger under min karriär, säger Vaseghpanah.

Hon fortsätter:

- En extern person genomförde utredningen och kom fram till att det inte var en kränkningsanmälan. Men vi kände att de inte riktigt lyssnade på oss, för de vände och vred lite på det. De sa att det inte var anledningen till att ”Muffe” fick lämna. Men det var inte det anmälan handlade om och jag har inte ifrågasatt hans avgång. Jag känner mig fortfarande kränkt, oavsett om ”Muffe” lämnade eller inte, av lögnerna som presenterats.

Chamoun känner sig inte nöjd med vad anmälan ledde till och återkopplingen som hon fick.

- Det var ingenting konkret. De sa bara att det som hänt inte landar under diskrimeringslagen. Och det förstod jag från början att det inte skulle göra, men min känsla försvinner ju inte för det. Men sen pratade de om att det var en ledarskapsfråga och att det beror på kommunikationsfel. Då frågade jag: ”Vad gör ni åt det?”. Svaret var: ”Det får vi se”. De hade inga konkreta punkter över konsekvenser. Jag kände bara: ”Han kommer undan med allting”. Och det här sker på förbundsnivå. Det är inte acceptabelt, säger Chamoun.

ANNONS

2018 utsågs Daniella Chamoun till Sveriges bästa futsalspelare på damsidan. Året därefter var det Nazanin Vaseghpanah som fick ta emot utmärkelsen på Fotbollsgalan. Duon har, enligt SvFF:s egen hemsida, gjort flest mål i landslaget sedan det startades för tre år sedan.

- Jag har presterat. Jag har velat vinna, om det är för mycket, ta bort mig då. Men ge mig en rättvis anledning. Jag känner mig orättvist behandlad i det här. Hade han sagt rakt ut till mig: ”Jag vill inte ha med dig i landslaget”. Då hade det varit mer respektfullt, säger Vaseghpanah.

När nye förbundskaptenen, brassen Gabriel Dias, tog ut sin första landslagstrupp i januari i år saknades två spelare; Nazanin Vaseghpanah och Daniella Chamoun. De säger att de båda var tillgängliga för spel, men blev alltså ratade.

Chamoun säger att hon krävde ett möte med SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand efter att anmälan hanterats klart av förbundet och att duon därefter fick till ett möte med just Sjöstrand och Etéus. Då ska spelarna ha konfronterat Etéus med uppgifterna som de framför i den här artikeln.

ANNONS

- Mathias nekade till allt. Vi fick aldrig ett svar på saker och ting. Så vi frågade: ”Varför är vi inte uttagna till det nya lägret om det vi sagt inte stämmer?”. Då lade han fram det som om att de inte vetat att vi fortfarande spelar. Det är så otroligt oprofessionellt att säga så. Vadå inte vetat att vi spelar? Båda vi två har varit igång. Om inte de vet om det så borde man se över rutinerna i svensk futsal. Han menar att de inte tagit ut två av Sveriges bästa futsalspelare för att förbundet inte vetat om att vi fortfarande spelar? Vad ska jag svara på det, liksom? Jag blir väldigt sårad av allt, jag tror verkligen inte många förstår hur det känns att behöva försvara sig mot saker och nämnas i sådana här sammanhang, säger Vaseghpanah.

- Jag har inte ringt media eller skrikit ut om detta, utan när ni ringer så funderar man till och med en och två gånger om man ska säga allt, men jag är så trött på att allt sopas under mattan.

Hon fortsätter:

- De sa att Mathias inte har något med uttagningarna att göra. Men när vi pratade med nye förbundskaptenen lade han fram det som att allt var så nytt för honom så att Mathias hade varit med (och tagit ut senaste truppen). Det har varit väldigt mycket snack som gått runt och vi har bara känt: ”Det räcker”.

ANNONS

Chamoun berättar att hon hörde av sig till förbundet för att få svar på varför hon inte var med i den senaste truppen och att hon därefter blev uppringd av nye förbundskaptenen.

- Då fick jag allt svart på vitt. Jag frågade nämligen honom rakt ut: ”Är det du som tagit ut truppen?”. Han sa rakt ut att Mathias tagit ut truppen. Jag sa det till förbundet och de blånekade allt. De sa att Mathias inte hade någonting med uttagningen att göra, men förbundskaptenen bekräftade ju det för mig. Där kände jag att de sopade allt under mattan.

- Förbundskaptenen sa också att Mathias sagt att jag var skadad. Men då sa jag att det inte stämmer. Jag hade en vadskada i september, men jag hade ju rehabiliterat den och jag blev bra efter två månader. Sen att pandemin kom i vägen, att matcher blev förskjutna och att jag haft konflikt med min förening är en annan grej. Jag har ju tränat och så vidare. De hade ingen status på mig, varken Mathias eller förbundskaptenen. Så han antog saker som inte stämde. Det var ett sätt för Mathias att skydda sig, som jag uppfattar det. Han vill inte att folk ska veta om saker och ting.

ANNONS

Erkänner Mathias att han ställt ultimatumet till ”Muffe”?

- Han blånekar allt.

Har förbundet utrett vad som stämmer och inte?

- Jag har en känsla av att de väljer att lita på Mathias. För att skydda förbundet. Min upplevelse är att man bara valt att blunda. Det enda förbundet kan säga är att de tog in en oberoende part som utredde det här. Men that’s it. Mer än så kan man inte säga. Jag tror inte Håkan eller Per sagt till Mathias: ”Vi behöver se över vad som egentligen hänt”.

- Jag krävde ett möte av Håkan Sjöstrand, och därför fick jag till ett möte med Håkan och Mathias. De har inte agerat på något sätt. De har inte frågat något och de har inte sagt: ”Vi behöver se över det här, hur ska vi lösa det?”. De har inte tagit tag i något. Det är jag som har krävt svar.

Hur var Håkan Sjöstrand under mötet?

- Som generalsekreterare måste man ju skydda förbundet, så är det bara. Man måste förfina och prata väldigt neutralt och enkelt. Håkan är en jättefin människa, han gör sitt jobb. Men att inte vidta åtgärder när något sådant här händer på damlandslagsnivå… då tycker jag att man inte agerat rätt. Jag gör ingen diskrimineringsanmälan för att jag tycker att det är kul att vara en del av ett sådant forum. Och jag har ingen anledning till att vara med i media om sådana här saker om det inte behövs, säger Chamoun.

ANNONS

Vaseghpanah:

- All respekt och eloge för att Håkan tog oss och min anmälan på allvar men samtidigt jobbar han för förbundet och jag känner att han på något vis måste försvara sitt eget förbund och sina anställda. Vem blir jag som individ i jämförelse med ett förbund och när mitt ord står mot Mathias? Jag blir ingen i detta.

- Det har varit så mycket struntprat. De började snacka om ”Muffe” och hans ledarroll. Men då sa vi: ”Blanda inte ihop saker”. De ville komma runt det. Varför förlängde de med ”Muffe” en månad tidigare om de inte var nöjda med honom då? Och det är inte ”Muffes” avgång i sig som jag pratar om, utan allt det som ligger runt omkring. Det som sägs om mig är det som gör mig ledsen och sårad.

Vaseghpanah, som sitter i AIK Fotbolls styrelse, har A-landskamper för det svenska landslaget i fotboll på sin meritlista och hon har tidigare berättat om hur hon kände att hon inte riktigt passade in när hon spelade fotboll på elitnivå. Hon valde tidigt att lägga de skorna på hyllan och därför har hon varit väldigt glad över att hon ”hittat sig själv” i futsalen.

ANNONS

- Eftersom det skrivits mycket om mig vet jag att folk kommer tänka: hur kommer det sig att det aldrig är en sanning om jag är med så mycket? Men helt ärligt: jag hade sagt det om jag gjort någonting, jag hade alla dagar i veckan bett om ursäkt om jag gjort någon ledsen. Jag hade ändrat mitt beteende om jag tyckt att det sårat någon. Jag känner mig sjukt, sjukt orättvist behandlad och maktlös. Han tog verkligen bort glädjen från någonting som betytt väldigt mycket för mig och jag önskar verkligen ingen annan detta.

Svenska Fotbollförbundet har ett projekt som heter ”Alla är olika - olika är bra”. Det är till för att ”alla ska kunna vara en del av svensk fotboll”, skriver förbundet på sin hemsida. Men där ser de båda futsalspelarna brister utifrån vad de upplevt.

- Det är mycket som är motsägelsefullt om man ser till förbundets hantering. De blundar för det som hänt. Det känns motsägelsefullt utifrån förbundets regler, riktlinjer och vad de strävar efter i sin verksamhet. Man har ”Alla olika, olika är bra”, men för mig känns det väldigt motsägelsefullt att gå ut och prata om sådant när man inte har en aning om hur det är i verkligheten, säger Chamoun.

ANNONS

- Att man, samtidigt som man sitter bakom en dator och skriver upp massa punkter om vad man strävar efter och att man jobbar mot diskriminering, inte tar det här på större allvar och inte låter det få någon konsekvens känns väldigt ledsamt. Men jag kan ge Håkan (Sjöstrand) kredd för att han valde att agera väldigt professionellt genom att anställa en oberoende part som skulle sköta hela processen. Men efter det har det misskötts. Jag har nästan slut på ord över det. Det känns väldigt ledsamt och tråkigt att jag ska behöva uppleva det här.

Chamoun resonerar vidare:

- Jag vill bana väg för andra som tror på sig själva och som vågar yttra sig om det. Jag vill att det ska vara lika för alla oavsett bakgrund. Man ska bli respekterad för den man är. Det ska inte vara någon skillnad. Andra spelare ska inte behöva tänka att de ska bli illa behandlade på grund av deras karaktärer eller vinnarmentalitet.



Känner du att SvFF tar ”Alla är olika, olika är bra” på allvar så som de säger att de gör?

ANNONS - Nej. Absolut inte. Det där handlar bara om att det ska se bra ut utåt. Nej. Nej.

Vaseghpanah förklarar att hon blivit ”väldigt sårad” av det som hänt.

- Jag tog det här hårt och väldigt personligt. Jag har alltid krigat. Någonstans känner jag att jag aldrig får vara mig själv när det kommer till eliten. Så fort någon vill vinna för mycket så blir det ett problem, säger Vaseghpanah.

- Jag upplever att det här inte hade varit ett problem om jag inte hade varit jag. Vi alla är olika men det är så mycket som händer som inte kommer fram, den här olikheten är inte accepterad i verkligheten. Det är liksom min känsla i det hela, och min känsla kommer inte från ingenstans. Det här är ingenting jag vill uppleva eller behöva gå igenom, jag har ingen som helst anledning att sitta och hitta på saker. Jag är inte ute efter att smutskasta någon heller, det är inte den jag är men man behöver verkligen ta detta på allvar och förstå att det inte är acceptabelt att bli behandlad på detta sätt. Det är inte första gången jag upplever det här vad gäller förbundet. Jag har representerat Sverige även när jag spelade fotboll och tyvärr så fanns det ett beteende redan då som verkligen inte borde vara okej på förbundsnivå. Jag tänker: ”Varför ska jag hela tiden vara tyst?”. Jag känner att jag måste vara tyst för att få ha en chans att spela i landslaget.

ANNONS

Hon fortsätter:

- Jag tror att det är finns fler spelare som när de kommit ut ur landslagsbubblan kommer känna att man riskerat att inte få spela i landslag om man säger någonting. Jag är så trött på det, att man känner att man måste gå runt och hämma sig själv och vara orolig för att ens enorma vinnarskalle ska ställa till det för en.

Enligt Vaseghpanah avslutades mötet med Sjöstrand och Etéus med att spelarna fick frågan om hur allt känns. Hon säger:

- Vi känner fortfarande att det inte känns bra och att allting hålls undan. Men vad kan vi göra? Det är de som är förbundet, det är de som styr det här. Det var våra sista ord på mötet. Tyvärr är det så.

Tror du att du kommer tillbaka till landslaget någon gång?

- Helt ärligt vet jag inte om jag vill tillbaka. Jag vill inte gå dit och känna att jag måste tänka på hur mycket jag vill vinna och så vidare, jag vet att jag är en bra spelare och jag tror på mig själv men jag är också en människa som inte kan ta vad som helst. Jag har verkligen tagit det här hårt och blivit ledsen av allting, och jag vill inte uppleva den här känslan mer. Så vad jag tror är att jag har gjort mitt (i landslaget).

ANNONS

Inte heller Chamoun är säker på att hon kommer spela några fler matcher i den blågula dressen. På frågan om hon ser sig själv i landslaget framöver svarar hon:

- Det vet jag faktiskt inte. Ska man plocka ut spelare utifrån vem som har bäst kvaliteter så kan jag säga rakt ut att jag är en av de tolv bästa. Inget snack. Jag tvivlar inte på mig själv. Jag vet vad jag kan, och futsal är min sport. Det jag gör har ingen gjort. Så är det bara. Både Nazanin och jag har kvaliteter som ingen annan har. Vi har varit bäst i Sverige och är det fortfarande, säger Chamoun.



- Det kanske är det här som är lite jobbigt? Att jag har bra självförtroende. Jag kan säga att jag är bäst. Det är inte ofta man får höra att tjejer vågar säga det. Det är få som vågar säga: ”Jag är bäst”. Jag har inga problem med det. Jag visar tydligt på planen att jag är där för att vinna, att jag är där för att visa att jag är bäst. Men det är inte så att jag har kränkt eller varit nedvärderande mot de andra i laget, absolut inte.

ANNONS

Hon avslutar:

- Jag tillåter inte mig själv att bli behandlad på det här sättet. Landslaget har blivit av med två duktiga spelare och det är deras förlust. Men även vår. Ska jag vara med i landslaget så är det för att jag är bra. Hela situationen har berört mig.



- Det känns oerhört tråkigt, frustrerande och ledsamt att det här sker. Jag känner en besvikelse gentemot förbundet.

Mathias Etéus (läs hela intervjun i faktarutan nedan) säger till Fotbollskanalen att han har en ”annan bild” än Mufad Bajraktarevic kring situationen som ledde fram till att tränaren lämnade sitt uppdrag hos SvFF och att han inte har lagt sig i några laguttagningar. Han hänvisar till de nya förbundskaptenerna på frågan om varför Vaseghpanah och Chamoun inte var med i truppen senast och han har inga kommentarer gällande den anmälan som duon lämnade in, ”mer än att det gjordes en utredning och att den inte visade något”.

Om det faktum att spelarna berättar att de känner att Etéus haft något emot dem och att de mått dåligt över hur han ska ha agerat säger han:

ANNONS

- Jag, Håkan Sjöstrand, Daniella och Nazanin har suttit ner och haft ett möte tillsammans. Om de har något otalt efter det är det upp till dem. Det kan inte jag kommentera.

SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand (läs hela intervjun i faktarutan nedan) tycker inte att förbundet sopat det som hänt under mattan.

- Helt felaktigt påstående. Båda har i samtal med mig sagt att det är bra att vi hanterat det här och att det varit en oberoende part som tittat på situationen. Sen kanske man inte gillar slutresultatet fullt ut, men det är något annat, säger Sjöstrand.

Hur ser du på deras kritik vad gäller ert ”Alla är olika - olika är bra”-arbete?

- Jag delar inte den uppfattningen. Med anledning av det omfattande och seriösa arbete som svensk fotboll gör.

- Fotbollen och futsalen ska vara tillgänglig och öppen för alla. Alla ska ha samma möjligheter. Enda sättet att det ska vara så är att fortsätta jobba med det här och synliggöra eventuella hinder. Att de hanteras på ett bra sätt, så att alla känner att de är välkomna och att alla får samma möjligheter.

ANNONS

Om spelarnas anmälan och utredningen som gjorts säger generalsekreteraren:

- Det är alltid viktigt att vi hanterar den typen av uppgifter på ett korrekt sätt. Vi tog in en extern oberoende part som tittat på uppgifterna. Utredarna har pratat med alla berörda och utifrån det gjort en bedömning av situationen. Det som kommit fram av utredningen är att det finns saker och ting kring dialogen, relationen och kommunikationen som behöver förbättras.

Vad har ni vidtagit för åtgärder?

- Vi har adresserat det till landslagsledningen, att man behöver jobba med grupputveckling och beteenden. För att förstärka och utveckla det. Det är en uppgift för landslagsledningen och nuvarande förbundskaptener.

I faktarutorna nedan finns intervjuerna med Håkan Sjöstrand och Mathias Etéus i sin helhet.