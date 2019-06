Spelarna vill skapa VM-feber – stort intresse i Sverige: ”Otroligt roligt att så många är intresserade"

RENNES. 2 miljoner tittade på TV4 och C More när Sverige slog ut Kanada. En seger mot Tyskland och det kan bli VM-feber i Sverige. - Otroligt roligt att det är så många intresserade, säger Fridolina Rolfö.

Det var stor dramatik när Sverige slog ut Kanada i åttondelsfinalen. Hedvig Lindahl räddade en straff i andra halvlek och Stina Blackstenius mål var snyggt.

TV4 och C More lockade tillsammans 2 miljoner tittare och många väntas också följa kvartsfinalen mot Tyskland som har avspark 18:30 på lördagen.



De svenska spelarna känner av stödet hemifrån och hoppas på VM-feber om man tar sig till semifinal.



- Det är fantastiskt roligt. Man känner ett stöd och vi har hört att det är ett stort intresse och tryck, säger Fridolina Rolfö.



- Det är otroligt roligt att det är så många intresserade och siffrorna är kul.



Framgångarna på planen och stödet hemifrån har gett spelarna ökat självförtroende. Stämningen i truppen är på topp.



- Vi har haft en bra stämning och ett bra humör hela tiden, men kanske extra bra nu efter segern mot Kanada. Det känner jag. Vi har jättebra stämning och ett självförtroende som vi har fått med oss och har sett att det är möjligt. Vi hade inte många chanser under matchen mot Kanada men när väl chanserna ges så gör vi mål. Det ska vi ta med oss. Det är en otrolig styrka i laget att vi kan göra på det sättet. Att vi kan göra mål på minsta lilla chans är skönt att veta, säger Rolfö.