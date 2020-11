"Spelet" bakom Sveriges hörnmål - "VNL" och Kulusevski lyfts fram

Precis innan pausvilan mot Kroatien under lördagen fick Sverige en hörna. Dejan Kulusevski hade chansen att skruva in den med sin vänsterfot. Men så blev det inte. Han kom överens med Sebastian Larsson om att Larsson skulle slå hörnan - och några sekunder senare skallade Marcus Danielson in 2-0 till Blågult vid den främre stolpen.

- Vi har både inåtskruvade och utåtskruvade varianter, och det är ju känt att Sebastian har en väldigt bra fot. Maths (Elfvendal), som är vår ansvarig för fasta situationer, har gett spelarna tillåtelse att byta där. Men jag kan inte säga exakt vad de kom överens om. Spelarna har ganska fria tyglar, säger assisterande förbundskaptenen Peter Wettergren.

Sebastian Larsson är glad över att Kulusevski lät honom få klippa till.

- Jag får ge kredd till honom. Jag skyndade mig ut, såg att han var nära och frågade Dejan: ”Ska du ta den?”. Då sa han: ”Nej, kör du”. Kredd till honom. Det funkade ju bra. Det gäller att ha den känslan ibland, säger veteranen.

- Det var Emil (Forsberg) och Dejan som tog hörnorna i den här matchen. Men de (ledarna) ger oss lite frihet. Klockan hade tickat på ganska mycket och jag var nära så jag la upp bollen. Det blev som det blev. Dejan sa kör. Vi går ju noggrant igenom fasta situationer teoretiskt sett. Det handlar om att få in bollen i en bra yta.

ANNONS

Victor Nilsson Lindelöf spelade också en avgörande roll i målet, enligt målskytten Marcus Danielson.

- Vi ville få in bollen i den ytan, sen pratade jag och ”Vigge” ihop oss innan hörnan om att han skulle screena bort min markeringsgubbe. Jag fick ta mig fram väldigt fri på förstaytan och nickade in den, säger Danielson.

Sverige slog Kroatien med 2-1. Nu lever hoppet om vidare spel i Nations Leagues A-division för Blågult. Sista gruppspelsomgången spelas på tisdag.