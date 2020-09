Spionen: Så förändras Portugal med Ronaldo - pekar ut svensk fördel

Dags för en ny match mot ett världsklassmotstånd. Under tisdagen väntar Portugal på Friends Arena i Nations League för Sverige. Mannen som scoutat portugiserna för Blågult, Lasse Jacobsson, är minst sagt imponerad av Fernando Santos mannar efter 4-1-segern mot Kroatien sist.

- Även om inte Ronaldo var med så spelade de exakt likadant som de gjorde förra året. Mot Kroatien var de bättre än alla de matcherna från förra hösten. Otroligt bra rörelse och de jobbade hårt. De var duktiga i det mesta, båda vad det gäller att vinna boll och att ta sig hem när de inte kunde göra det. Sen är de oerhört skickliga individuellt, säger Jacobsson.

Spionen menar att Portugal spelar på ett annorlunda sätt än vad Frankrike, som Sverige föll mot med 1-0 i lördags, gör.

- Det är lite skillnad jämfört med Frankrike. De går ofta lite snabbare fram till sista tredjedelen. Sen om de inte kan komma fram där, då börjar de om. De är lite rappare i sitt anfallsspel.

Så vad gäller kring Ronaldo? Han missade mötet med Kroatien men enligt portugisiska medier kommer han spela mot Sverige. Juventus-stjärnan är på plats i Stockholm och tränade under måndagen.

- Har han flugit hit så tror jag att han spelar, säger Jacobsson.

Med Ronaldo på plan blir också Portugal ett annorlunda lag, berättar scouten.

- Han är den stora stjärnan. I försvarsspel ligger de i 4-1-4-1 om han spelar, för han gör inte så mycket i defensiven. Men när han inte var med (mot Kroatien) så jobbade alla tre där framme, med ett högre och tätare försvarsspel.

- Defensivt tappar de en dimension om han spelar, just vad gäller att vinna tillbaka boll tidigt. För han lägger inte ner den kraften i försvarsspelet. Men totalt sett kan jag inte tänka mig att de blir sämre.

Hur mycket fokuserar de sitt offensiva spel på honom när han spelar?

- Många gånger när man tittar på lag med stora stjärnor så är det så att även om en annan spelare har en bättre möjlighet att skapa något så passar man ändå den stora stjärnan, för att det förväntas att han ska ha bollen. Så är det nog även här, med Portugal.

Sverige-Portugal har avspark klockan 20.45 under tisdagen. Matchen kan du se på TV4, C More Live och cmore.se. Sändningen startar klockan 20.00.