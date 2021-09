Statistik: Så stor är chansen att Sverige går till VM

Efter segern mot Spanien i VM-kvalet i torsdags ser läget i gruppen väldigt bra ut för Sverige. På de tre inledande matcherna har Blågult plockat maximala nio poäng, vilket gör att man bara har en poäng upp till Spanien trots att Luis Enriques mannar spelat fem matcher i kvalet.

Så hur stor är chansen att Sverige tar sig till VM i Qatar? Statistikföretaget Gracenote uppskattar den till hela 77 procent.

Lyckas Blågult vinna sin viktiga match borta mot Grekland på onsdag kommer laget ha råd att förlora borta mot Spanien och ändå sluta etta i gruppen. Så länge man besegrar Grekland på hemmaplan, samt Kosovo (hemma) och Georgien (borta).

En som ser på veckans möte med Grekland som betydelsefullt är Juventus-stjärnan Dejan Kulusevski.

- Det är väldigt viktigt att vi får med oss ett bra resultat. Jag förbereder mig för en väldigt svår match, säger Kulusevski.

Målvakten Robin Olsen:

- Vi har fått mycket hyllningar efter Spanien-matchen och vi är stolta över den, men det är viktigt att vi lägger den bakom oss. Vi har skaffat oss ett bra läge i gruppen men att spela mot Grekland borta är väldigt tufft. Det gäller för oss att glömma det vi gjort.

Gracenote ser på Sverige som tydlig favorit att vinna sin kvalgrupp, då man uppskattar Spaniens chans att nå VM till 54 procent.

Gruppettorna går direkt till VM, medan grupptvåorna får göra upp i ett play off nästa år.

