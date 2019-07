Statistiken dömer ut guldchansen för Sverige - som stått för största skrällen i VM

Sverige tog sig i lördags till semifinal i sommarens VM, efter en 2-1-seger mot Tyskland i kvartsfinal. Nu väntar en semifinal mot Nederländerna, medan USA tar sig an England i den andra semin.

Sverige har minst chans att vinna VM av de fyra semifinalisterna. Det har statistiktjänsten Gracenote kommit fram till, efter en miljon simuleringar av de kvarvarande matcherna i sommarens VM.

Enligt Gracenote är det 16 procents chans att Sverige vinner guld, att jämföra med England och Nederländerna som bägge har 22 procents chans var. USA är storfavoriter med 41 procents möjlighet att ta hem titeln.

Däremot är semifinalen mellan Sverige och Nederländerna oviss på förhand, där Nederländerna vinner 55 gånger av 100 i simuleringen och Sverige de resterande 45. I den andra semifinalen är USA klara favoriter, med 62 procents chans att avancera till finalen.

Däremot är statistiktjänsten imponerad av Sveriges väg fram till semifinalen, som de menar är den mest imponerade av de fyra lagen. De har slagit två länder högre än de själva i världsrankingen, i världsfemman Kanada och världstvåan Tyskland, där den sistnämnda segern var den största skrällen i årets turnering. Dessutom har samtliga lag som slagit ut Tyskland i VM-historien sedan också gått och vunnit mästerskapet.

Simuleringarna från Gracenote är baserade dels på resultaten under sommarens VM, men även på Fifas världsranking. På den ligger USA etta, England trea, Nederländerna åtta och Sverige nia.

📣 Stat of the Weekend - All previous sides that eliminated Germany from the Women's World Cup went on to win the world title



1991 - 🇺🇸USA 🏆

1995 - 🇳🇴Norway 🏆

1999 - 🇺🇸USA 🏆

2011 - 🇯🇵Japan 🏆

2015 - 🇺🇸USA 🏆

2019 - 🇸🇪Sweden ❓#FIFAWWC #viärsverige