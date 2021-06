Statistiksajt: Berg bland de sämsta spelarna i EM

Marcus Berg startade i Sveriges två inledande EM-matcher mot Spanien och Slovakien. Där blev han utbytt efter 69 respektive 64 minuter. I tredje matchen, mot Polen, fick Berg hoppa in med 22 minuter kvar.

Statistiksajten WhoScored för statistik över spelarnas prestationer i EM och delar ut sammanvägda matchbetyg på alla spelare efter varje match. Statistiken efter gruppspelet visar att Berg är en av spelarna med allra lägst snittbetyg bland dem som startat minst två matcher.

Danmarks målvakt Kasper Schmeichel har sämst snitt av alla med 5.73. Därefter följer Polens mittfältare Grzegorz Krychowiak på 5.89 samt Marcus Berg och kroaten Ante Rebic på 5.96. Av utespelarna som är kvar i EM-turneringen har Berg sämst snittbetyg av alla som startat minst två matcher.

Storstjärnorna Dries Mertens (6.21) och Bruno Fernandes (6.22) har också mindre smickrande siffror att visa upp efter gruppspelet. Fernandes som varit en av Manchester Uniteds viktigaste spelare under den gångna säsongen.

🇵🇹 Bruno Fernandes' stats at #EURO2020:



⏱️ Mins played - 171

⚽ Goals + Assists - 0

🏹 Shots on target - 1

🔐 Key Passes - 4

🤤 Dribbles - 0

😬 Unsuccessful touches - 7

👋 Times dribbled past - 3



