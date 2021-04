Stjärnduons framtid oviss - slår ner chanserna till allsvensk återkomst: "Inte superlockande"

I januari bekräftade Wolfsburgs sportchef Ralf Kellerman att Fridolina Rolfö lämnar efter säsongen. Klubben erbjöd svenskan ett kontrakt, som hon avvisade med motiveringen att hon söker en ny utmaning. I samband med det bekräftade 27-åringen att hon hade ett erbjudande att ta ställning till.



- Jag har fått ett och jag skulle svara till ett visst datum. Jag känner väl att jag behöver mer tid att tänka och fundera ut vad jag känner. Jag känner inte att jag är redo att ta ett beslut än, sa hon till TV4-Sporten.

Två och en halv månad senare och fortsatt är Rolfös framtid ett oskrivet blad. Just nu är hon på landslagssamling, där Sverige förbereder sig för lördagens träningsmatch mot USA.



- Jag känner ingen stress med att ta ett beslut. Jag tar den tiden jag behöver och just nu är jag inte redo att ta beslutet utan jag funderar fortsatt, säger hon.



Samtidigt handlar det inte om brist på intresse. För där finns klubbar som närmat sig 27-åringen, som hintar om att någonting kan vara på gång.



- Vi har kontakt med klubbar, så det är på gång men det är ingenting som är klart, säger hon och utesluter en comeback i damallsvenskan - för nu.



En klubb hon bekräftar hört av sig är Eintracht Frankfurt, som rustat för att ta upp jakten på ligagiganterna Bayern München och svenskans nuvarande klubb Wolfsburg.

- Ja, absolut, det har jag nåtts av. Det är såklart smickrande och kul att de visar intresse, men jag vet inte än vad jag känner och vill. Utan jag vill tänka på det, säger hon och utvecklar sina tankar kring viktiga delar i valet av klubb:



- Jag vill ha en ny miljö, det är framförallt det jag känner. Jag har varit i Tyskland under en väldigt lång tid, 4,5 år, så min prioritet är utanför tyska gränsen. Så ja… En ny miljö, en ny fotbollskultur och en ny utmaning helt enkelt. Jag känner att jag behöver det.



Två länder som intresserar henne är Spanien och England - med tanke på storsatsningarna som flera klubbar gjort under de senaste åren.



- Det är två länder som känns väldigt intressanta. Så det är kul att det finns mycket alternativ, det händer mycket i damfotbollen och det finns mer alternativ än när jag först gick utomlands.

Hur har det varit under våren - att representera en klubb som du vet att du ska lämna?

- Jag har varit i samma situation tidigare när jag lämnade Bayern och har vetat ganska lång tid innan att jag inte kommer spela där. Men det förändrar inte min situation någonting, jag ger hundra procent för klubben och vill få ut det bästa av det för att få med mig titlar.



Även landslagskollegan Sofia Jakobsson sitter i en liknande situation, då hennes kontrakt med Real Madrid går ut till sommaren. Även om hon inte tagit beslutet att lämna klubben, är det ingen hemlighet att hon överväger erbjudande från andra klubbar.



- Jag har inte funderat så mycket än på det utan fokus ligger på de matcherna vi har kvar i ligan. Vi vill så klart gå till Champions League. Sedan ligger fokus på OS, så just nu funderar inte jag så mycket på det, utan jag har en del kontakt med min agent, men än så länge har jag inte kommit fram till något beslut.

Vill du stanna kvar?

- Om jag vill… Det får jag se framöver, jag har som sagt inte alls tagit något beslut. Trivs gör jag, men inget beslut har tagits.



Hur mycket erbjudanden finns på bordet?

- Ett par stycken, så det känns också som en trygghet. Jag känner mig som sagt i bra form och har spelat bra fotboll, så sett till den biten känns det bra.



Från vilka ligor har erbjudande kommit?

- Ni får prata med min agent om det, jag har inte så stor lust att prata om det här utan fokuset ligger på matchen mot USA och sen de kommande matcherna i ligan.



Sedan tidigare har Real Madrid-yttern bekräftat att Lyon visat intresse. Med sitt förflutna i Franska Montpellier har hon en speciell relation till landet.



- De känner väl till mig lite sedan tiden i Frankrike också, men det är otroligt kul att det pratas om världens bästa lag, så det är kul att de hört av sig. Jag hade jättebra år i Montpellier och trivdes otroligt bra i staden och i Frankrike. Jag spelade ändå fem år där, så det är speciellt, men jag trivs otroligt bra i Spanien och det känns väldigt kul att spela i en klubb som Real.

Även om ingenting är bestämt kan Jakobsson bekräfta en sak: det blir ingen återkomst till Sverige.



- Jag ska vara ärlig och säga att Sverige känns inte superlockande utan jag känner att jag vill fortsätta spela utomlands och känner att jag fortfarande vill spela på en otroligt hög nivå, och det känns som att det är utomlands som håller den högsta klassen, så ett par år minst till, om jag ens kommer komma hem. Det får vi se.