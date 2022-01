Stockholm vill ha mer makt inom svensk fotboll - får mothugg: "Svammel"

ÖSTERGÖTLAND: Sven-Inge Arnell, ordförande

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Vi kommer att lämna ett yttrande på Stockholms förslag och vi anser att det är sällsynt dålig tajming att genomföra det här samtidigt som det pågår en process kring ”Ökad Samverkan” som kan påverka distrikten. Att landsdelar är representerade är en historisk konstruktion och skulle det bli åtta distrikt framöver är sannolikt inte modellen med landsdelar aktuell. Det är tydligt att Stockholm vill vara med ännu mer när dess ordförande Lars (Ekholmer) inte kom in i förbundsstyrelsen och detta känns som ett försök att lansera Lars som ledamot.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år - vad är er bild?

- Vi är det distrikt som starkast tryckt på att det inte funnits vare sig transparens eller dialog. Då är det bättre att folkrörelsen får vara med och att det får ta tid och det blir bra. Vi är emot sammanslagningen av distrikt.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Det har varit undermåligt från början. Det har varit tjänstemannastyrt och konsultstyrt och inte en fråga för de förtroendevalda. Det känns som om man haft ett färdigt resultat som man drivit emot.

Nu är ändpunkten 2023 - vad tror du sker på det årsmötet?

- Vad vill Karl-Erik Nilsson sluta med? Vill han att svensk fotboll ska vara delad? Det borde finnas möjlighet för en lösning som gör att alla kan rädda ansiktet. En framtida förändring måste bygga på att distrikt vill samarbeta så att man på så sätt kan dra ner på administration och även digitalisera verksamheten så mycket det går för att få fram resurser till att förstärka fotbollsverksamheten. Vi tror exempelvis att Östergötland är lagom stort och inte som det planeras att man ska gå ihop med Småland och Blekinge.

STOCKHOLM: Lars Ekholmer, ordförande

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år - vad är er bild?

- Just nu är det en omstart som sker, men jag tror inte det händer mycket. Det är först när Karl-Erik Nilsson försvinner som det kan hända något och det är väl naturligt i någon mening att det blir den nya som driver igenom en förändring.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Ledningen med Håkan Sjöstrand har drivit den bra och är på rätt spår. Sedan kommer det politiska spelet in och då får man ta det mer försiktigt för man kan inte köra över motståndet. Vi stöttar arbetet men förstår att de inte bara kan driva igenom det.

Nu är ändpunkten 2023 - vad tror du sker på det årsmötet?

- Vi har inga förhoppningar kring det. Karl-Erik Nilsson driver inte det och det är först när det blir en ny ordförande som det blir fart i frågan.

VÄRMLAND: Pernilla Uddh, ordförande

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Det där har jag inte grävt i, men det är enormt distrikt och det är möjligt att de har behov av en annan typ av struktur. Kompetens ska definitivt vara styrande när man sätter ihop styrelsen men vi behöver blicken från andra områden och därför är det vettigt att även ha med geografi när man ser över det. Det är en demokratifråga att alla delar får vara med.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år - vad är er bild?

- Syftet är bra och det finns en bred enighet om att få ut mer resurser till att utveckla fotbollen. Det finns ett bra demokratiskt perspektiv i att om du är ung och tillhör Säffle eller BP så ska du ha samma förutsättningar att utvecklas. Processen har dock haltat och det har även varit hur diskussionerna har förts. De alternativ som kommit fram har inte vi varit med och tagit fram. Nu har man gjort ett omtag och så får vi se om vi hittar andra vägar. Det är en jätteprocess att ändra något som sett ut så här sedan urminnes tider. Coronapandemin har gjort arbetet svårare i och med att man inte kan träffas. Att göra grupparbeten via Teams när man inte känner folk är svårt. Det krävs mer möten för att göra det här och då får man vänta ut pandemin.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- De har haft en projektgrupp med en projektledare och även externa konsulter och det har funnits en god ansats men idéer och kritik från oss har tappats på vägen. Det har inte varit med alls när det har presenterats och det finns olika infallsvinklar om man är mer elit eller mer bredd.

Nu är ändpunkten 2023 - vad tror du sker på det årsmötet?

- Förhoppningsvis har man kommit längre. Alla är överens om att det behövs en förändring och i dag hör mer diskussioner på kanslier om hur man kan förbättra verksamheten. Det här händer oavsett och då är det bra att vi på olika sätt försöker få ut mer resurser i fotbollsverksamheten. Sedan om det ska vara åtta distrikt eller 24 får vi se.

BLEKINGE: Tommy Andersson, ordförande

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Svårt att säga, när det gäller motionen så får den beredas och utvärderas och sedan får vi ta en diskussion. Trots att den struktur och organisation vi har är gammal ska det mycket till för att ändra den. Den borgar för representativitet och har stor bärighet och det måste finnas kompetenta personer i alla landsdelar. Ser ingen nödvändighet i att ändra på den.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år – vad är er bild?

- Vår uppfattning har vi hävdat hela tiden och det är att man ska ta utgångspunkt i hur distrikten ser ut i dag och sedan bygga in förstärkta samarbeten snarare än omfattande förändringar.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Det är en svår fråga men återigen antydde mitt svar om projektet att diskussionerna skulle ta utgångspunkt i det lokala för att vara nära utövarna. Varken förbundet eller distrikten har någon legitimitet utan utövarna. Nu har vi tagit ett omtag och nu gör vi det i rätt riktning.

Nu är ändpunkten 2023 – vad tror du sker på det årsmötet?

- Jag tillhör de personer som inte ser ett egenvärde i en stor omvandling så jag ser inga stora förändringar då. Kan vi däremot se till att flytta resurser från administration till verksamheter är det bra oavsett. Det här projektet har satt fingret på något och fått distrikten att jobba med det här och förbättra verksamheten, men jag ser inga stora förändringar.

VÄSTERBOTTEN: Tommy Bodin, ordförande

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Det finns speciella saker som skiljer Stockholm från resten av Sverige, men vi har ingen anledning till ytterligare indelningar i svensk fotboll.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år – vad är er bild?

- Det var en smärre chock för många när det presenterades våren 2020 och vi var inte ens överens om historien om hur det gått till att vi hamnat här. Sedan har det varit svårt med pandemin som satt stopp för möten. Det som har varit bra är att projektet blivit som en brandfackla där vi sett samarbeten utan att behöva gå från 24 distrikt till åtta. Nu är det en helt ny projektgrupp som tagit över och förutsättningslöst ska se vad vi kan göra för att flytta resurser från kanslier ut till fotbollen.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Vi var många som var överens när vi pratade om det här under VM 2018 i Ryssland men när vi sedan fick något annat kastat över oss var det en chock. Det var som om vi inte var på samma planet som förbundsstyrelsen. Ledningen drev på väldigt hårt men backade till slut när de stötte på motstånd. Det var olyckligt att de största distrikten var för förändringen och det blev ingen lyckad uppdelning av svensk fotboll. Storstad och elit stod mot landsbygd och bredd.

Nu är ändpunkten 2023 – vad tror du sker på det årsmötet?

- Under tidens gång kommer man försöka styra det ditåt från centralt håll, men jag tror inte det blir åtta distrikt utan snarare mer baserat på frivillig basis från vissa distrikt. Jag tror inte Karl-Erik Nilsson ville ha det som sitt ”legacy” att han hade slagit sönder den organisation vi hade.

DALARNA: Monika Vester, ordförande

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Jag vill undvika att kommentera motionen om en ytterligare landsdel men är för att kompetens ska gå före geografi. Sedan måste man se till både elit och bredd speglas, för ju närmare storstäderna man kommer ju mer tappar man synen på bredd.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år – vad är er bild?

- Det har tagits fram statistik, analyser och reflektioner men nu är vi i fas två där vi måste förstå vad vi ska göra med det här. Alla är överens om att kraften måste ut till fotbollen i föreningarna men inte hur.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Ledningen trodde nog att processen skulle gå fortare och hade inte så stor förståelse för att man behövde involvera och inkludera det ideella engagemanget som finns.

Nu är ändpunkten 2023 – vad tror du sker på det årsmötet?

- Att det läggs fram ett förankrat förslag där alla delar deltagit, från land till stad och från bredd till elit.

SMÅLAND: Christer Gustafsson, ordförande

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Jag har tagit del av det men inte tagit ställning. Det är en stor förändring av makten. Lite överraskande och undrar vad som händer med resten av Svealand.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år – vad är er bild?

- Det var trevande i början men nu har det landat i distrikten och äntligen är det vettiga diskussioner. Det var låst men nu är det i gång.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Det har vi inga synpunkter på utan det har varit en projektgrupp som drivit det här.

Nu är ändpunkten 2023 – vad tror du sker på det årsmötet?

- Jag hoppas att det finns ett beslutsunderlag så att inte frågan lever vidare även efter det.

VÄSTERGÖTLAND: Magnus Gunnarsson, ordförande

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Den köper inte jag. Stockholm har röster efter antal lag som man har. Ta Götaland som står för 51,4 procent av lagen och nio distrikt men bara en landsdel. Ska vi göra om det här behöver vi göra om mer

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år – vad är er bild?

- Nu har man tagit ett omtag och det kan bli bra. Har trott att det ska bli bra från början men vi är ett stort distrikt. Det har blivit svårare för små distrikt att klara basuppdraget, men man var för heta och hade uppifrånperspektiv och det innebar att många slog bakut.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Med facit i hand borde man startat lugnare och jobbat underifrån, men det är svårt att vara kritisk för det är med facit i hand. Grundtanken i det här projektet går inte att ifrågasätta.

Nu är ändpunkten 2023 – vad tror du sker på det årsmötet?

- Om man kommer fram till att det inte blir någon förändring på distrikten kommer punkten inte upp. Det blir inget förslag utan förankring.

MEDELPAD: Lena Wallgren, ordförande (även ledamot i SvFF-styrelsen)

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Vi har fått inspel från 14 distrikt i frågan men samtidigt pågår projektet Ökad samverkan och med tanke på det är det för tidigt att diskutera andra förändringar i organisationen och vi får avvakta årsmötet 2023.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år – vad är er bild?

- Projektets huvudsyfte att effektivisera administrationen är oerhört viktigt och det är alla överens om, men sedan är det utmaningar när vi är ett sådant långt land. Kanske kan vi hitta lösningar på det? Vi behöver inte uppfinna hjulet 24 gånger, men det är viktigt med en delaktighet i det här och det tror jag vi får under ett omtag som vi gör.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Det har inte varit på det optimala sättet men det tillskriver jag pandemin som gjort att vi inte fått till diskussioner. Det är som Jörgen Eriksson uttryckte det, ”vi körde i diket.” Därför är det bra med ett omtag och en projektledare som reser runt och träffar distrikten. Delaktigheten är viktig.

Nu är ändpunkten 2023 – vad tror du sker på det årsmötet?

- Jag hoppas att vi kommer till beslut, men det är mycket som händer på det årsmötet med en ny ordförande och alla vi i styrelsen är uppe för omval. Så det blir ett spännande årsmöte.

GÖTEBORG: Bert Andersson, ordförande (även ledamot i SvFF-styrelsen)

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Kring den fjärde landsdelen kommer ett formellt svar efter nästa styrelsemöte som är den 11 februari och mina vänner i styrelsen hade nog inte uppskattat om jag uttalade mig om det, så jag vill inte föregripa det. Jag har inget emot resten av Lars Ekholmers resonemang men jag tror inte på att ta någon som inte är med i rörelsen. I stort måste vi bredda oss och gå ner i åldrarna, men det är betydligt lättare att säga än att göra.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år – vad är er bild?

- Inom Göteborgs FF är vi positiva till det här och vi administrerar bort för mycket resurser i svensk fotboll.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Jag leder arbetsgruppen och vi har gjort ett omtag och även om många var överens om syftet var det svårare att komma överens om hur vi skulle göra det. Nu jobbar distrikten på egen hand och det är lite avdramatiserat. I efterhand är det så att vi gick för hårt och för fort fram från styrelsen. De som är rädda för den här utvecklingen är de små distrikten som har mest att tjäna på det, men förändringar är svårt.

Nu är ändpunkten 2023 – vad tror du sker på det årsmötet?

- När vi satte den tidpunkten hade vi inte den senaste pandemivågen i vår beräkning. Svensk fotboll har haft den här organisationen i 50 år eller kanske till och med längre och om det blir att vi har det i 51 år eller i 52 år är inte något som är kritiskt för svensk fotboll. Det viktigaste är att det blir rätt, inte att det är tidskritiskt. Det är en lärdom för oss att de svåra frågorna inte går att ta digitalt.

BOHUSLÄN: Paul Flingmark, vice ordförande

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Vi har diskuterat det internt i vår styrelse vid ett tillfälle och det pågår diskussioner om det via Götalandsdistrikten. Vi är inte sådär jätteimponerade av Stockholms uttalande. Om Stockholm ska bli en egen landsdel, vad blir då nästa steg? Ska Göteborg också bli det? Ska Malmö bli det?

I en skriftlig kommentar från ordförande Stefan Herre Eriksson säger också Bohuslän:

“När det gäller Förbundsstyrelse-mandaten kopplat distrikten och intresseorganisationerna är det en stor fråga som innehåller stora konsekvenser. Sverige har 24 distrikt som är egna juridiska enheter med styrelser som väljs av föreningarna. Det samma gäller intresseorganisationerna. Styrningen av dessa enheter kan juridiskt enbart ske indirekt via Förbundsstyrelsens (FS) representanter. Förbundssekreteraren dvs Håkan Sjöstrand har inte det juridiska mandatet att bestämma över cheferna i distrikten. Konsekvensen av att inte ha några fasta mandat kopplat distrikten och intresseorganisationerna blir att de i så fall kommer att leva som egna öar utan en funktionell koppling mellan FS, distrikten och Intresseorganisationerna. Ovanstående beskriver den svenska modellen som är uppbyggd utifrån förtroendevalda från hela landet, alltså kan man kalla detta för en heltäckande demokratisk modell. Skulle vi ta bort det fasta mandaten skulle vi i så fall få gå mer mot den finska modellen som för våran del i stort skulle innebära, att vi med våra 24 distrikt har distrikt med tjänstemän och en chef på varje ställe som i rak linje skulle rapportera till Generalsekreteraren. De förtroendevaldas makt skulle då försvinna i juridisk mening och därmed den svenska modellen”.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år - vad är er bild?

- Det har ju skett en omstart med en ny projektledare och vi får se vart det arbetet tar vägen. Vi har försökt vara öppna, lyssna in och ta ställning till det förslag och de synpunkter som finns. Och i vardagen försöker vi hitta förslag och inriktningar som kan skapa de möjligheterna som ökad samverkan handlar om. För de tankarna, om mer samverkan, känns helt riktiga. Det handlar ju om att försöka frigöra resurser till fotbollsutvecklingen ute i distrikten och föreningarna. Men vi har inte satt ner foten och tagit en slutgiltig ställning kring frågan om vi vill se färre distrikt till antalet.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Jag tycker att man har varit väldigt inlyssnande och inte försökt köra över någon. Det visar den här omstarten med en ny projektledare. Man har tagit till sig synpunkter, för alla har ju inte varit odelat positiva till det här.

Nu är ändpunkten 2023 - vad tror du sker på det årsmötet?

- Jag vågar inte uttala mig om det. Vi har en träff i Götalandsdistrikten om två veckor och då kan vi kanske börja titta på en ny tidslinje.

VÄSTMANLAND: Birger Jonsson, ordförande

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Jag har inga direkta officiella synpunkter just nu. Stockholm är naturligtvis ett lok i svensk fotboll men jag personligen skulle nog vilja sudda ut den typen av organisation där man avgränsar. Vi kommer ha naturliga avgränsningar mellan distrikt och regioner men i stora drag så skulle jag vilja att organisationen blir mer modern. Vi behöver inte distrikt som har egna kansli i Västmanland, Dalarna, Sörmland, Värmland… där kan vi mycket väl samverka mer över gränserna. Det kommer Västmanland jobba för, det handlar ju om att hålla nere administrativa kostnader.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år - vad är er bild?

- Nu har vi bollen hos oss, vi har tagit den. Vi kommer vara fyra distrikt i vårt närområde som kommer jobba närmare och titta på en modell för seriesystem och domarutveckling och så vidare. Vi är inne i den utvecklingen framför allt administrativt, att ta ner oss till färre enheter. Vi går in i en fas nu där det här kommer inifrån distrikten, det pådyvlas inte från förbundet eller några konsulter. Det är ett initiativ inifrån. Över tid tror jag inte våra distriktsgränser är nödvändiga. Vi kommer nog jobba med en enhet som har administrativt ansvar för fyra-fem distrikt och att vi sen har fotbollskontor där ute som verkar för fotbollsverksamheten. De skulle kunna vara distriktskopplade. Där har det en viktig betydelse, för vi kan inte bortse från geografin. Vi måste göra det bra för våra föreningar, de behöver få allt stöd de kan.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Jag kan nog ganska tydligt se att man nu tar väldigt mycket mer hänsyn till vad distrikten vill, man låter distrikten jobba fram sina modeller som på sikt kommer leda till att vi blir mer effektiva.

Nu är ändpunkten 2023 - vad tror du sker på det årsmötet?

- Det jag skulle önska är att det arbetet som görs i distrikten gör att vi närmar oss varandra, att vi snarare tar ner distriktsgränser och jobbar över större regioner för att minska administration. Då tror jag vi är mogna för beslut som rör ekonomi och hela rörelsen.

GOTLAND: Monica Hjerp, ordförande

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Vi håller på att diskutera det här med en fjärde landsdel i vår styrelse, men vi har inte satt ner något konkret på pappret än.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år - vad är er bild?

- Vi diskuterar och funderar en hel del, eftersom jag representerar Gotland som är det minsta distriktet. Vi känner en viss oro för att de små distrikten kommer bli uppätna av de samverksanspartners som föreslagits. Men det har ju skett ett omtag i den processen och tillsatts en ny projektgrupp med en mer operativ projektledare som ska sy ihop ett förslag. Vi som distrikt sticker ut och har speciella förutsättningar, eftersom vi är det enda distriktet som har vatten omkring oss. Det finns säkert en del av de samverksanspartners som är föreslagna som kommer fungera jättebra ihop. Men både logistiskt och ekonomiskt är vattnet runt omkring oss ett problem.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Det är bra att det gjorts ett omtag i det projektet. Det har i princip varit en ganska stor faktainsamling hittills. Men man kanske började i en tokig ände, om man ska få med sig alla våra föreningar på det här tåget.

Nu är ändpunkten 2023 - vad tror du sker på det årsmötet?

- Jättesvårt att säga. Jag tycker att det är för kort tid. Vi har pandemin nu och i och med smittspridningen är det svårt att ha fysiska möten. De är jätteviktiga när diskussionen förs.

GESTRIKLAND: Roger Persson, ordförande

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Från vår styrelses sida så tycker vi i det här läget, då vi håller på med projektet Ökad samverkan som är den största förändringen på väldigt lång tid, att det är olämpligt att föreslå andra förändringar. Det är lite förvånande att det lämnades in i det här läget, det var inte så bra tajmat.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år - vad är er bild?

- Det har gjorts ett omfattande arbete men man kan känna att det var tungrott inte minst under pandemin. Det är svårt. Det är så otroligt mycket att väga in. Det är delvis ett splittrat Sverige i frågan, hur vi ska fördela resurser och hur vi ska ledas och styras. Men nu har vi en projektledare och jag är förväntansfull utan att riktigt ha en klar bild för hur vi ska hitta en slutlig form. Det måste bestå av någon form av kompromiss. Vi har sagt hela tiden att vi är för en ökad samverkan men det vi jobbar för är att identifiera effektivisieringslösningar utan att slå sig samman med andra distrikt.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Tillbaka i tiden vet jag inte riktigt hur diskussionerna startade men jag tycker man lyssnat in olikheterna som finns. Jag tyckte att vi gick lite för fort fram i viss riktning utan att bedöma konsekvenserna, synpunkterna och önskemål. Nu har man bromsat upp och tagit ett nytt tag.

Nu är ändpunkten 2023 - vad tror du sker på det årsmötet?

- Det beror på vad som händer under de närmaste månaderna, fram till ordförandekonferensen i sommar. Vi behöver hitta en överenskommelse, en kompromiss som vi kan acceptera. Jag tror det är fullt möjligt. Om det är för mycket splittring kommer vi inte gå fram med det ursprungliga förslaget, tror jag. Utan mer gå i den riktningen som innebär ökad samverkan utan att bryta upp befintliga organisationer.

SÖDERMANLAND: Nina Lindström, ordförande (även ledamot i SvFF-styrelsen)

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Som det är just nu pågår ett större projekt med att se över hela organisationen, kanske sudda ut några distrikt och slå ihop till större regioner. Jag ser att det vävs in i det arbetet, att man gör en översyn på helheten.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år - vad är er bild?

- Det har tagit lite tid att få med alla på resan, att förstå syfte och bakgrund. Det har kanske att göra med kommunikationen, det kan man aldrig få för mycket av. När ska ske något så omvälvande så krävs det att man får ut syftet och budskapet. Men nu förstår alla vad syftet är, nu kan vi komma igång. Vi har kommit in i en andra fas och distrikten involveras mer. Närheten till våra föreningar är bra, den behöver vi ha. Den lilla föreningen kommer känna sig utelämnad och bortglömd annars. Och det är vi i distrikten som kan och förstår de föreningarna, vi vet vad de brottas med för frågor, och den delen får vi inte tappa. Sen får vi se hur man löser det i det stora perspektivet, om det ska finnas små filialkontor utspridda eller vad som ska till. Vi behöver hitta gemensamma nämnare där vi kan spara tid och pengar.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Det har väl känts lite som att det tagit tid innan man fått kläm på vad det handlar om, och det bottnar i kommunikationsbiten.

Nu är ändpunkten 2023 - vad tror du sker på det årsmötet?

- Jag tror och hoppas att vi är redo för beslut då. Nu har vi en ny projektgrupp och en projektledare som jobbar på heltid. Det är superviktigt.

SKÅNE: Claes Ohlsson, ordförande

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Min spontana tanke är att en fjärde landsdel inte är intressant. Det enda som skulle tala för en fjärde landsdel är storleken på Stockholm som enskilt distrikt, men då skulle ju jag kunna säga att Skåne skulle kunna vara en egen landsdel också. Vi är nästan lika stora. Vad gäller det andra så skulle det förändra hela strukturen i fotbollsrörelsen, just nu känns det inte som att vi är mogna för det.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år - vad är er bild?

- Det har tillsatts en ny projektledare som ska rodda det nu. Jag har inget emot att samarbeta, men ska man få till full effekt så måste man slå ihop distrikt. Har du bara ett samarbete mellan två distrikt så har du två huvudmän och då ska det regleras ekonomiskt. Det blir olika ekonomier, så det blir mer administration än mindre i det läget. Visst, man kan slå ihop utbildningar och så vidare, man kan komma en bit på vägen, men det är lite omodernt med 24 distrikt. Det är bättre med jämnstora regioner.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Jag har inga synpunkter på det. Jag ser inte hur man skulle kunna ha gjort så mycket annorlunda. Men hur man ser på det beror på vilket ingångsvärde du har i den diskussionen.

Nu är ändpunkten 2023 - vad tror du sker på det årsmötet?

- Ingen aning, egentligen. Lyckas man med samarbetsprojektet som den nye projektledaren håller på med så blir det väl inget beslut mer än att man ska lägga ner det andra alternativet (att minska antalet distriktet). Får man inte ihop det så får man börja om igen i det första alternativet. Just nu vet jag inte hur det kommer se ut. Det känns kanske inte som att det blir det ena eller det andra, det blir kanske det ena eller att börja om.

UPPLAND: Jonas Nyberg, vice ordförande

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Det är en svår sak. Jag kan ha förståelse för Stockholms synpunkter att de är en stor del av svensk fotboll, men att göra den här typen av förändring är inte helt enkelt. Vi ska diskutera den här frågan nästa vecka (läs den här veckan) på vårt styrelsemöte. Sen får årsmötet hantera frågan.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år - vad är er bild?

- Nu har det landat ner på en bra nivå. Det har tillsatts en projektledare i Tommy Nordmark, som kommer utifrån och ska träffa alla distrikt. Nu kommer det underifrån, nu är det upp till oss distrikt att jobba med frågan. Hur samarbetar vi i dag och hur vill vi samarbeta i morgon? Vi behöver ta lead i frågan, så att vi slipper att boxa in oss i större regioner. Det tror jag inte i alla lägen är det rätta svaret. Finns det olika distrikt som känner att de vill gå samman så ska den möjligheten vara en väg. Men andra förbund som tillsammans samverkar på olika sätt kanske fungerar ännu bättre som separata distrikt. Då kanske man kan samverka med vissa distrikt i en fråga och andra i andra frågor.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Från början var det synd att man hade ett ovanifrånperspektiv, att det kom uppifrån. Det finns andra exempel på när det inte fungerat bra. Nu när man ändrat och bytt fot genom att flytta ner frågan till distrikten så känns det mycket bättre. Jag ser en stor möjlighet till att det blir riktigt bra.

Nu är ändpunkten 2023 - vad tror du sker på det årsmötet?

- Det vet jag inte. Men vi har en möjlighet att flytta fram positionerna innan dess.

HALLAND: Christel Brorsson, ordförande

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Vi har inte diskuterat det än. Vi har vårt första styrelsemöte i slutet av januari och jag vill inte föregå den diskussionen.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år - vad är er bild?

- Man gör ett omtag nu som vi tycker är positivt. Det kommer vara dialogträffar med Tommy Nordmark som är ny projektledare, minst tre träffar, och det är positivt. För oss handlar det inte om att bli fler eller färre distrikt, vi vill att det ska bli så effektivt som möjligt utan att vi tappar vår verksamhet.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Vi har väl varit både för och emot det här, vi har varit öppet kritiska emellanåt. Samtidigt gillar vi omtaget.

Nu är ändpunkten 2023 - vad tror du sker på det årsmötet?

- Jag hoppas att vi kommer kunna fatta ett beslut då. Vi kan inte dra saker i långbänk. Vi behöver veta hur vi ska ha det för att arbeta vidare.

ÅNGERMANLAND: Lars-Olof Wengelin, ordförande

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Det pågår en översyn kring ökad samverkan och resultatet av den måste ge underlag till hur mandaten ska fördelas. Låt säga att det skulle bli elva regioner istället för 24 distrikt framöver. Då är det svårt att ligga kvar med landsdelsmandat. Det är bara att avvakta och se hur resultatet blir. Den frågan borde bordläggas i avvaktan på vad som händer med ökad samverkan.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år - vad är er bild?

- Nu blir det en nystart. Man försöker få till en bredare diskussion och dialog från distrikten. Det har varit lite ovanifrånperspektiv tidigare. Det är mycket bättre att gå ut och titta på vad distrikten gör. Många distrikt samarbetar redan. Distrikten kan få vara kvar, men sen kan man titta på vad för typ av samverkan som man kan ha med andra distrikt. Hur kan man göra den administrativa processen smidigare? Hur kan vi flytta resurser till den mer utåtriktade verksamheten hos våra föreningar? Det går säkert att göra i dagens konstellation, man behöver inte döda distrikt.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Det har kommit kritik mot hur det startades upp och den kritiken har man tagit till sig. Nu har man gjort en omstart. Då är det ett mer underifrånperspektiv, att distrikten mer får presentera vad man samverkar om och utveckla det därifrån. Den metodiken tror jag mer på.

Nu är ändpunkten 2023 - vad tror du sker på det årsmötet?

- Jag tror att man kan komma fram till något inriktningsbeslut på hur den framtida organisationen för fotbollsförbundet ska se ut.

ÖREBRO: Johan Ringaby, ordförande

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Jag kan förstå Stockholm, hur de tänker. Men jag har ingen åsikt i frågan. Nu håller vi på med en förändrad organisation för ökad samverkan, det blir ett inspel i den debatten. Vi får se vart det tar vägen.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år - vad är er bild?

- Vi är på väg mot att ta ett nytt steg, där vi jobbar på ett lite friare sätt. Vi är precis i början med arbetet kring var vi kan samverka och var vi kan hitta effektiviseringar. Det är spännande. Från Örebros sida är vi positivt inställda till att man skapar större distrikt.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Jag tycker att de gjort ett gott arbete. Det jag vet att det har funnits diskussioner kring är delaktigheten, men jag kan också förstå att det inte blivit som det var tänkt i och med pandemin. Fysiska möten som var till för dialog kunde inte bli av. På så vis har de varit inlyssnande och det är bra att man tagit ett omtag. De har gjort så gott de kunnat utifrån förutsättningarna.

Nu är ändpunkten 2023 - vad tror du sker på det årsmötet?

- Förhoppningsvis kan vi komma fram till en gemensam lösning för hur vi vill ha det. Vi får se vad som händer med pandemin och möjligheterna till att träffas. Min stora förhoppning är att vi kan komma fram till ett beslut. Så att vi kan ta ett nytt steg och jobba långsiktigt.

NORRBOTTEN: Robert Lindström, ordförande

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Svammel. Varför ska Stockholm vara en egen landsdel? Jag tycker inte att det finns någon anledning. Varför vill man det? Vad är orsaken? Det vill jag inte uttala mig om, men jag tror jag vet.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år - vad är er bild?

- Det kan man säga mycket om. Det är ett jobb som tyvärr startade lite fel. Det är lite synd. Nu börjar vi få ordning på det. Vi ska samverka, inte sammangå. Vi vill inte bli färre distrikt. Låt oss behålla distrikten och se hur vi kan samverka för att bli mer rationella, och att digitaliseringen och effektiviseringen ökar.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- De har väl varit rätt neutrala, tycker jag ändå. Men låt oss jobba vidare med den nya projektledningen.

Nu är ändpunkten 2023 - vad tror du sker på det årsmötet?

- Det är ett otroligt viktigt årsmöte 2023. Först och främst ska en ny förbundsordförande röstas fram. Det är otroligt viktigt att vi får ett så vettigt namn som möjligt. Och så är det den här delen kring Ökad samverkan, det är två tunga frågor. Det är viktigt att vi är ordentligt förberedda och också fattar kloka beslut.

HÄLSINGLAND: Dan Jonsson, ordförande

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Jag kan säga spontant att jag är lite skeptisk till den motionen. Jag förstår argumentationen på sätt och vis, för de har så otroligt stor verksamhet, men så länge vi har landsdelssystemet så borde Svealand kunna föra Stockholms talan. Det borde inte vara ett så stort bekymmer.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år - vad är er bild?

- Jag tycker att processen har gått i mer riktig riktning nu. Vi vill inte upplösa vår status som juridisk person, i och med att vi är det så förfogar vi över rätten att styra de medel vi har och göra de satsningar som vi bedömer är rätt. Däremot är vi väldigt drivande kring samverkan med andra distrikt i vårt närområde. Vi vill få loss medel till mer föreningsbesök och fotbollsutveckling ute i föreningarna. Vi vill ha samverkan men vara vårt eget distrikt.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Jag tycker att de varit lyhörda. När jag fick presenterat för att de ville upplösa distrikt så blev jag paff. För vi klarar av att frigöra resurser utan att upplösa vårt distrikt, genom att öka vår samverkan. Nu ser jag fram emot den fortsatta processen och jag hoppas man kommer fram till att vi ska jobba vidare med den breda och platta organisation som samverkar.

Nu är ändpunkten 2023 - vad tror du sker på det årsmötet?

- Jag tror man kommer lyssna på ganska många distrikt som har samma syn som oss, att man kan samverka utan att upplösa distrikt. Den linjen hoppas jag kommer segra.

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN: Torgny Röhdin, ordförande

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Just nu pågår projektet kring Ökad samverkan mellan distrikten och jag tycker det vore dumt att bryta ut Stockholmsfrågan ur Ökad samverkans-frågan. Jag tycker man borde bordlägga frågan och lägga in den i hela översynen.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år - vad är er bild?

- Vi har träffat Medelpad och Ångermanland om det här och vi ser ökad samverkan som oerhört viktigt. Jämtland är väldigt stort men det är inte så många föreningar. Ska vi göra någon mer avancerad fotbollsutbildning eller liknande är vi beroende av fler deltagare. Ju mer samverkan desto bättre kvalitet får vi. Det projektet har gjort att vi initierat samverkan på ett sätt som vi inte gjort tidigare, som jag tror blir väldigt bra. Samverkan är viktigast, sen att vi formellt upplöser varje nuvarande distrikt, det kan vara steg två om man finner att det är viktigt.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Jag tycker att de har bedrivit det bra. De har gått väldigt vetenskapligt till väga, de har tagit in siffror och uppgifter som bara de har. De har en överblick som ett enskilt disktrikt inte kan ha. Och det har funnits tillfällen där vi kommit med synpunkter. Sen är det så att många frågor om ideell verksamhet som startar uppifrån skapar oro, men när vi får studsa tillbaka kan det komma tillbaka ner igen efter att ha varit där uppe. Det kan leda till något riktigt bra. Det är på tiden och viktigt att vi tittar över hur regioner och distrikt kan samverka. Jag välkomnar det.

Nu är ändpunkten 2023 - vad tror du sker på det årsmötet?

- Fram till 2023 kommer vi se att vi i flera distrikt samverkar på ett sätt som inte gjorts förut, att vi rent informellt jobbar mer tillsammans. Man kan tänka sig några distrikt som tar initiativ och blir en tydlig region. Sen är jag inte riktigt lika säker på att det blir det som projektgruppen föreslagit innan, åtta regioner och att alla ser lika ut. Det kanske inte blir 24 distrikt som nu framöver, men kanske inte heller så få som åtta.

DALSLAND: Markus Svensson, ordförande

Hur ser du på Stockholms inspel om att styrelsen inte längre ska styras av fasta mandat kring distrikten och intresseorganisationerna samt en fjärde landsdel?

- Vi hade uppe frågan på vårt senaste styrelsemöte, och vi tycker inte att det är någon bra lösning. Det är inget jag förordar, att dela upp ännu mer. Vi har en samverkansprocess igång och det blir fel period att komma med en sådan motion. Sen kanske andra stora distrikt, som Skåne och Göteborg, också kanske känner samma sak? Sen kan jag förstå deras argument.

Projektet kring ökad samverkan som handlat om att se över indelningen i distrikt har pågått under några år - vad är er bild?

- Det har varit en lång process där vi diskuterat fram och tillbaka. Det är ganska 50/50 hur man vill. De mindre distrikten är lite rädda, de större tycker att det bara är att köra på. Vi har svårt att tänka oss att bli ett så stort distrikt som grundtanken var. Ökad samverkan mellan distrikt är vi absolut för, men vi kanske inte behöver slå ihop oss.

Hur ser ni på hur SvFF-ledningen drivit arbetet?

- Jag tycker att det varit en jättebra process. Vi har fått se vad som är dåligt och vad som måste förbättras, men samtidigt även hittat saker som är bra. Det har varit en ögonöppnare för många.

Nu är ändpunkten 2023 - vad tror du sker på det årsmötet?

- Jättebra fråga. Nu har vi tagit ett omtag och det är jättesvårt att säga om det blir beslut då, frågan är om man hinner. Karl-Erik ska ju inte vara kvar efter det, så han och styrelsen vill säkert att det ska komma något sorts beslut. Det är en svår process.